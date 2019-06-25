致家人吸入二手烟算不算家暴

泰国政府推出旨在解决家庭暴力问题的新法例，将于8月20日生效的《家庭发展及保护法》规定，任何人被认为对家人身体及精神健康构成严重危害，包括令家人吸入二手烟等，便属违法，违例者将被带上刑事法庭受审，处罚情况暂时未知，但可能需强制参加戒烟课程。

多数人只看到并认可家暴对身体的伤害，如施虐者对受害者进行肉体上的攻击，表现为用拳打脚踢、工具（棍棒等）、武器袭击或殴打受害人，甚至到今天也并不认同家暴中的语言和冷漠对待等家暴形式，对于二手烟的危害就更不容易看到，也难以承认。

二手烟是吸烟者燃烧卷烟或其他烟草产品形成的烟雾（侧流烟），以及由吸烟者呼出的烟草烟雾所共同形成的混合烟雾。同时，在二手烟之后还会有三手烟，即烟雾中的有害物质残留在家中的家具、装饰物、地毯、衣物、头发等上面的有毒有害物质。这就决定了，家庭成员暴露于这些有毒有害物质既是被强迫的，并且难以有保护措施防止二手烟和三手烟的危害。

这种伤害类似于让人进入有害环境而无防护面具和装置一样，对无辜者伤害会成倍增加。因此，从强迫性和危害的严重性而言，让家人吸入二手烟三手烟的后果比殴打和用工具、武器加诸于家人的暴力更严重。同时，由于烟雾中包含数十种有毒有害物质，可以导致家人患多种疾病，其中，较为严重的是导致多种癌症，主要是肺癌。

世界卫生组织（WHO）和美国的研究已经表明，由于长期与吸烟者一起生活，受到二手烟影响的家人患肺癌的风险可增加20%-30%，许多并不吸烟的女性以及家中的孩子患癌，一个重要的诱因就是丈夫和父亲吸烟，通过二手烟和三手烟加害于妻子和孩子，还有家中的老人。此外，二手烟还使家人的冠心病风险增加25%-30%、乳腺癌风险增幅达70%，婴儿猝死综合征和儿童哮喘病高发，也增加了女性早期流产、死胎和早产的发生率。

无论是吸烟者还是被迫吸入二手烟的家人，大多数人都意识不到二手烟其实比一手烟的毒性更大。根据检测，点燃一根香烟后，侧流烟中的一氧化碳含量是主流烟中的5倍，侧流烟中的烟碱含量是主流烟的3倍，侧流烟中的强致癌物质苯并芘含量是主流烟的4倍，侧流烟中的强致癌物质亚硝胺的含量是主流烟的50倍。

而且，由于二手烟和三手烟的这些危害是日积月累和慢性的，让人看不到摸不着也意识不到它们的危害，从而放松警惕，一旦出现问题，就是大病重病。

正是基于这样的认知，泰国妇女事务和家庭发展部主任认为，在家中吸烟是对生活在同一屋檐下其他人的一种暴力形式。而且，泰国将要实施的《家庭发展及保护法》规定，如果能够证明家庭成员的健康问题源于家中的二手烟或三手烟，那么可能会对吸烟者进行两起法庭审判，一起以通过吸烟进行的“家庭暴力”罪名在刑事法庭审理，另一起则在中央少年与家庭法院审理。审理结果可能是法院以禁止令保护家庭成员的健康，而吸烟者被送往康复中心戒烟。

今天，家暴既阻碍了现代文明社会的发展，又是文明的一种耻辱印记，更是是全社会需要努力去除的一种固疾。也许，世界各国的控烟都可以借鉴泰国的经验，当把家人吸入二手烟当作受到家暴来对待时，当然不只是对吸烟者的惩戒，而主要是对家人的保护。