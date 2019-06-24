家长们注意,手足口病出现新症状
传统手足口病的疱疹或红疹往往出现在手足口部位,但近日一些手足口患儿中,症状却与传统的手足口病有所不同。
这种新型手足口病判断为CV-A6型手足口病,和过去常见的手足口病明显的差别是,它和风疹、药疹、水痘有点类似,出疹子的面积更广,而且疹子很密集,看起来很可怕。而传统类型的手足口病疱疹只出现在手、足、口部位,胸前、后背很少。
所以CV-A6型手足口病容易被一些基层医院或年轻医生误诊、漏诊。但不管是不常出现的CV-A6型手足口病,还是平时常见的CV-16型和EV17型手足口病,只要症状不严重,建议家长不要太紧张,绝大部分孩子一周内可自愈。
由于手足口病还没有专门的药物,所以最关键是对症治疗,缓解症状。如针对发热进行退烧,针对炎症使用相关药物等。注意清淡饮食,多喝水,多开窗通风。一般绝大部分孩子在一周内可以自愈,不会留下后遗症。
持续超过24小时高热不退,即使口服退热药后也很难退热；小便明显减少,烦燥不安；频繁呕吐,特别是喷射状的呕吐；头痛难忍、精神萎靡、烦燥不安、嗜睡甚至昏迷；出现肢体抖动,站立不稳的情况；呼吸急促、面色苍白、四肢冰冷、大汗淋漓等。这些症状都预示着孩子的病情严重,应马上送院诊治,以免出现肺水肿、脑干炎症,甚至死亡。
普通型传统病毒感染的手足口病以不痛、不痒、不结痂、不结疤,皮疹壁厚,不易破溃的皮疹特征。新型手足口(CVA6 感染)皮损累及范围较大,疱疹密集,多以大疱样皮疹为特点并伴有瘙痒、疼痛。
早期皮疹表现为皮肤颜色的米粒大小丘疹,周围略有红晕,随后疱疹很快增大,形成薄壁疱疹,部分皮疹可以融合；随病程进展出现破溃、结痂并伴有脱皮；部分患儿恢复期容易出现指(趾)端脱皮,20%左右患儿在恢复期病程2-4周后出现脱甲病。（记者 郗运红）
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