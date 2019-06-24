小儿风寒感冒大葱生姜可食疗
禹建
感冒是小儿常见病、多发病，特别是夏季开空调室内外温差大的时候。当小宝宝出现发热、怕冷、流涕等感冒初期症状时，有什么简单有效的好办法可以帮助宝宝呢？
北京儿童医院顺义妇儿医院中医科副主任医师李歆介绍了两种家家必备的食材——大葱和鲜姜，这也是具有祛病养生作用的中药。
大葱一般入药的部位是葱白。葱白归肺、胃经，具有发汗解表，散寒通阳的功效，对外感风寒的感冒、发热无汗、头痛效果很好。
入药的姜根据作用和炮制方法不同，分为生姜、干姜、煨姜、姜皮等。日常生活中几乎家家必备的鲜姜，也是一味具有发汗解表、温中止呕、温肺止咳的中药。姜归经肺、脾、胃，除了可以发散风寒、增强发汗作用，还可以止呕调节肠胃功能，特别适合伴有胃肠不适感冒的小朋友。
李歆指出，在小儿感冒初期，如果孩子发热、怕冷、流清涕、头痛、舌苔薄白，属于风寒感冒症状的，在家中可以用葱白、鲜姜煮水或捣汁，加点红糖，趁热给孩子服下。或者煮粥时切点葱白、姜丝，既有发汗退热作用，又可以护胃止呕，对咳嗽、头痛的症状也可有所缓解。
李歆特别提醒，这种食疗方法仅适用于风寒感冒初期。因小儿疾病传变迅速，很快就会入里化热，这个时候就不适用了。小儿感冒与成人不同，易出现比较严重的合并症，所以这种食疗不能完全代替退热药，如果孩子有热性惊厥史，或出现神昏、精神萎靡等表现，一定要及时去医院就诊。（禹建）
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