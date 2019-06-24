孩子生病有规可循 家长关注两个高峰

编者按

孩子生病是最令家长焦灼的事。如果能够提早发现掌握一些基本规律，当孩子生病时家长可能会稍微从容些。本期我们特别邀请了北京新世纪妇儿医院儿科主任陈英大夫，分享了她从多年儿科临床经验中发现并总结的一套关于孩子生病的规律，从孩子喜欢生病的年龄到生病的种类，都为家长朋友们一一做了具体分析，并提供了实用高效的应对方法，希望对家长们有所借鉴和帮助。

■ 北京新世纪妇儿医院儿科主任 陈英

现在的孩子难带，是很多家长的切身感受，但更令家长焦灼的，可能还是孩子生病了。

孩子生病有什么规律性吗？一般几岁最爱生病？几岁会相对好一些？其实，孩子生病这件事还是有一些规律可循的，当然，这些规律并不适合所有孩子。

6个月-1岁半，孩子进入第一个生病高发期

新生儿期相对少病。孩子刚出生，整个家庭呵护备至，生活环境稳定而干净，与外界接触也非常少，比较少生病。期间主要问题是新生宝宝吃奶、睡觉、大小便以及体重增长的问题。

6个月-1岁半是不太平的一年。这两年是孩子患病比较多的一年，一年有3-4次生病一点也不少见，有时上次病还没有好几天孩子就又生病了，家长往往比较着急，觉得是不是孩子的免疫力出了问题。

孩子在这个年龄段爱生病的原因是：来自于妈妈母体的抗体消耗没有了，而自身免疫能力又比较有限，如果接触到患病的人，非常容易被感染到。如果家中有了二宝，6个多月以后和大宝一起玩的机会多了，一旦哥哥姐姐生病也是很容易被传染到。

孩子由于月龄增加，外出活动的时间越来越多，活动半径随着现在生活条件的改善也越来越大，接触外人的机会明显增多，交叉感染机会也随之增多，因此患病的概率大大增加。这个原因在生病中占的权重要高于第一条。

这个年龄段最常见疾病有哪些？

幼儿急疹：幼儿急疹常常是孩子的第一次生病。发热3天，热退疹出，出疹3天，退疹3天，总的病程大约6-10天。幼儿急疹来势汹汹，虽然大多预后良好，但突发、持续的高热，对初次面临孩子患病的新手爸妈，挑战不小。

上呼吸道感染：以发烧流涕咳嗽为特征的上呼吸道感染（也就是常说的感冒）是这个年龄段的多发病。也可能几次生病都是上呼吸道感染。

发热常为感冒的首发症状，发热1-2天体温开始下降时逐渐出现咳嗽等呼吸道症状，并且在咳嗽的第二三天会咳得较重，随后咳嗽减轻，病情逐渐好转。这是上感常见的疾病过程，如果孩子精神好，不要过于频繁重复就医。但如果病程中孩子精神状态不好，特别是体温退到正常时仍然比较蔫或反复哭闹，或高热不退同时咳嗽加重，一定要及时就医。

腹泻：6个多月的孩子开始添加辅食了，辅食添加过程中由于添加不当或孩子对食物过敏或不耐受，都可能造成腹泻。

1岁多的小朋友也大都可以吃饭了，很多妈妈给孩子吃的不再像小宝宝时那么精细，有时还外出就餐，也造成这个年龄段孩子易患感染性腹泻或消化不良。

1岁半以后，多数孩子会逐渐进食良好，活动自如，睡眠逐渐规律，进入一段比较开心的少生病阶段。

3岁-4岁，宝宝的第二个多病期

宝宝从1岁半长到3岁，在经过1年多的幸福时光后，幼儿园生活又使生病的战火重燃。

对幼儿园生活不适应是病源。初入幼儿园这一年的冬天对孩子和家长都是考验。很大一部分孩子在初入幼儿园时都会生点病，不过有的孩子病一两次就好了，有的孩子要有三四个月的反复生病状态，有的孩子甚至拖拖拉拉到半年后也就是第二年春天才逐渐步入正轨。几乎所有的孩子都要经历这个艰难阶段。

幼儿园内的交叉感染。幼儿生活环境相对狭小，孩子多，吃饭、上课、睡觉都挨在一起。一旦有孩子生病，会成为传染源而比较快影响到其他孩子。

过多的外出旅行。现在的爸爸妈妈爱玩的比较多，或者平时特别忙，有时间休假就觉得要补偿孩子，所以带着孩子各种出去玩。孩子的小身板有时还真是吃不消。

生活范围扩大，社交增多。现在的孩子被爸妈安排了各种的活动、聚会、演出，这些活动让孩子消耗过大，生活不规律，进食过多，这些都是易生病的原因。

这个年龄段最常见疾病有哪些？反复呼吸道感染：反复的呼吸道感染是这个年龄段最常见的疾病。幼儿园生活不适应，以及集体生活等，都使交叉感染非常容易发生。家长在孩子入幼儿园后要与孩子多交流，缓解孩子的紧张情绪，鼓励孩子多饮水，不要穿得过多，每天督促孩子定时大便。如患病则尽量在家休息。

疱疹性咽峡炎、手足口病：这两种疾病常在幼儿园的小、中班流行，有时甚至呈暴发流行，5-7月是疾病的高发期。这两种疾病传染性强，但疾病本身并不可怕，大多数相对不重，过程也比较安全，有少数病例呈危重型。

过敏性咳嗽、喘息性支气管炎、哮喘：3岁-4岁是过敏性咳嗽、喘息性支气管炎、哮喘的高发年龄段，这与反复的呼吸道感染有关，更主要取决于孩子是否为过敏体质。

如果孩子每次咳嗽都迁延时间比较长、夜间晨起咳重、运动后咳嗽明显，这时应考虑是否为过敏性咳嗽，如诊断为过敏性咳嗽、喘支、哮喘，要在医生的指导下进行规律治疗，不要自作主张自行停药。

对于大部分孩子来讲，6月-1岁半，3-4岁是生病相对较多的两个年龄段。随着年龄的增加，孩子在五六岁后感染性疾病会逐渐减少，患病的总次数也会逐渐减少。当然，落实到个体，每个孩子都不可能一样。生活环境、家庭环境、带养人的变化等，都可能让孩子的体质和生病情况发生变化，不能一概而论。而对于体质弱爱生病的孩子，可能没有什么年龄是不爱生病的。

家长可以做到的是，在孩子爱生病的年龄段多加留意，细心照顾，尽量避免上述这些导致孩子生病的因素，或许可以让你的孩子少一些生病。