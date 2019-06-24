经常喝甜饮料增加早亡风险

美国《科学》杂志刊登一项最新研究称，每天摄入一定量的高果糖玉米糖浆（相当于每天喝一罐甜饮料）会显著加速肠道肿瘤生长，增加早亡风险。

新研究由美国贝勒医学院分子与人类遗传学助理教授尹智慧和威尔康奈尔医学院癌症研究中心主任马库斯?坎特雷教授合作完成。研究团队首先制作了一个早期结肠癌小鼠模型，研究小组给小鼠喂食400微升浓度为25%的高果糖玉米糖浆（大约8滴水的体积，相当于人类每天喝一罐甜饮料），以测试饮用糖水对该模型肿瘤生长的具体影响。一个月后，小鼠体重迅速增加。两个月后，小鼠肠道肿瘤数量没有明显变化，但是肿瘤体积却明显增大，恶性程度增高，早亡风险显著提高。

新研究结果表明，一旦肠道内出现早期肿瘤（这种肿瘤可能发生在许多年轻人身上），即使是少量的液态高果糖玉米糖浆（或甜饮料）也会促进肿瘤生长和进展。动物模型实验证实，长期饮用含糖饮料可以让癌症发生时间提前。 （明文）