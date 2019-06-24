儿童防蚊可选中草药包

用了熏蚊香、驱蚊液，家里的宝宝不停地咳嗽。周先生一脸愁容，就想找寻找一个安全可靠的驱蚊方法。近日，周先生到湖北六七二中西医结合骨科医院看名老中医，无意一句提问获知了“中草药驱蚊包”可防蚊。

“夏季，蚊虫最爱骚扰几类人，包括体温较高、新陈代谢速率快、喜欢穿深色衣服以及喜爱饮酒的人，其中小孩因为新陈代谢功能旺盛，相较于老人而言就容易被蚊虫叮咬。”该院名老中医工作室龚梅芳主任介绍道。据了解，现市面上热卖的一些儿童专用驱蚊液或者蚊香，其实其中的成分也是具有刺激性的，很多都是厂家自封的“专用”。当然给小孩用的东西还是无添加、天然的最好。最近该院自制了一批驱蚊包，里面主要包含广藿香、石菖蒲、白芷、丁香等中药材，这种驱蚊的方法能除湿去秽气，又能散发蚊虫不喜欢的气味，达到有效驱蚊的功效。

龚梅芳重点提示，若想自制驱蚊包，一定要前往当地正规医院中医科咨询，切不要盲目相信网络上的“驱蚊土方”，特别是给小孩、孕妇、易过敏等特殊人群使用时，要在医生的指导下，弄清楚什么药适用、什么药不适用，合理搭配药方，以达到安全驱蚊虫的效果。（毛旭 邹阳）