高热皮疹需当心 勤清积水防蚊虫

日前，广东省卫健委通报2019年6月下半月全省登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度监测结果。

通报表示，当前，广东省正处于登革热本地传播季节。全省共设置3233个登革热监测点，控制传播风险的有1992个，占61.61%；低密度有778个，占24.06%；中密度有372个，占11.51%；高密度有91个，占2.82%。

登革热主要通过伊蚊叮咬在人群中传播，人与人之间不会直接经过呼吸道、消化道或者接触传播。白纹伊蚊在广州俗称花斑蚊，是传播登革热的罪魁祸首，成蚊主要在白天活动，并叮咬人；且白纹伊蚊必须将虫卵产在水中，虫卵也需要在水中才能发育为幼虫和蛹。因此，室内外各种容器积水也就成了花斑蚊繁衍的绝佳“温床”。

如何预防登革热？

疾控部门建议，家中的水养植物应3—5天换水一次，换水时应仔细、彻底冲洗根须和容器内壁；避免使用花盆托盘，及时清理空调托盘、饮水机水盘积水，特别注意天台花盆和闲置盆罐积水；对门前屋后的沟渠和楼房墚，每周疏通一次，排除积水，填平天台、地面的凹陷处；清理弃置的轮胎或打孔处理等。

同时，建议家庭安装纱门、纱窗以阻止蚊虫长驱直入，睡觉时挂蚊帐以减少人蚊接触。还可以适时使用杀虫喷雾剂向居室隐蔽处喷杀成蚊。使用蚊香时，将蚊香放在通风处上风向。白天户外活动，如公园、绿化带、林带等处，多用驱蚊剂喷涂在颈、手臂、腿等部位及衣服上，预防成蚊叮咬。

专家提醒，一旦出现发热、头痛、骨关节和肌肉痛、伴有皮疹症状等可疑症状，应及时就医，以明确诊断和及时治疗，以免延误病情或者通过蚊子传染给他人。

此外，今年东南亚及南美洲登革热疫情呈高发态势，个人出境旅行前要了解和熟悉相关传染病的防治基本知识，旅行中做好防护工作，避免蚊虫叮咬。归国入境时如有发热、头痛、关节痛、皮疹等症状，应当及时进行卫生检疫申报。入境后15天内出现可疑症状者，应当尽早就医治疗，并向医生说明旅行史。