得了高血压还要换牙刷？5类特殊人群应选软毛牙刷
阅读提要：刷毛过硬会损害牙龈，严重者可以造成牙龈出血。用软毛牙刷刷牙力量不好掌握，刷得太轻，食物残渣和细菌不易清除干净；用力过大，就会损伤牙龈，也会减短牙刷的使用寿命。每天都用的牙刷，你真的选对了吗?牙刷是人们保持口腔卫生的主要工具，刷毛可分为软性、中性、硬性三种，不同人群对于刷毛的软硬度要求不同，软毛还是硬毛，你选对了吗?
5类特殊人群适合软毛牙刷
儿童。儿童牙龈组织比较细腻，上皮角化程度比较低，为了防止刷伤口腔内牙龈组织，要求儿童牙刷的刷毛细软，富于弹性。
孕妇。由于孕期激素水平的变化，孕妈的牙龈毛细血管扩张，弹性减弱，对各种刺激比较敏感，适合使用软毛牙刷。
高血压患者。部分服用降压药的患者年龄偏大、身体素质较差，血凝状况不好，而阿司匹林类降压药会影响血凝功能，此时患者在漱口、刷牙时稍微用力就会造成伤口。
因此，长期服用降压药的患者应改用软毛牙刷。
糖尿病患者。牙周病是糖尿病常见的并发症之一。糖友刷牙全程要“轻、慢”，在选择牙刷上也要特别注意，应选用软毛牙刷。
牙龈病变患者。一些有牙龈病变的人，在治疗期间，医生会专门叮嘱其选用软毛牙刷，治愈后，就可以选择正常的牙刷。
普通人选中硬度刷毛即可
一般口腔健康的人选择刷毛软硬度中等、刷头较小的牙刷较适宜。
刷毛过硬会损害牙龈，严重者可以造成牙龈出血。用软毛牙刷刷牙力量不好掌握，刷得太轻，食物残渣和细菌不易清除干净；用力过大，就会损伤牙龈，也会减短牙刷的使用寿命。
电动牙刷两类人慎用
手功能有障碍的人，他们无法用牙刷对牙齿施力，电动牙刷比较适合此类人群使用，对于普通人，不特别推荐使用电动牙刷，两类人群应慎用：
儿童慎用。电动牙刷的频率和力度是固定的，由于儿童一时不能掌握合适的使用方法，容易损伤稚嫩的牙龈，使牙龈出现红肿等症状，严重者还会引发牙周炎，导致牙齿脱落。
牙周炎患者慎用。如果牙齿本身就不太好，比如患有牙龈炎、牙周炎时，最好不要选择电动牙刷。
本文参考资料：
①《健康时报》2010-05-17《成人不用选软毛牙刷》
②《健康时报》2011-04-25《患高血压为何口臭，应用软毛牙刷刷牙》
③《健康时报》2017-04-07《糖友刷牙有讲究》
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