蝴蝶学院特训营暨健康传播金牌讲师大赛正式开营

6月23日，中国医疗自媒体联盟蝴蝶学院特训营暨首届健康传播金牌讲师大赛正式开营。本次活动旨在打造实战型、多维度的健康新媒体人才，提升医学领域的媒介素养和传播领域的医学素养。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立,中国传媒大学教授、博士生导师、学部长董关鹏,中国医师协会医疗自媒体工作委员会秘书长施琳玲,有来医生董事长阮盛铁等出席开营仪式。

据了解，中国医疗自媒体联盟蝴蝶学院是在国家卫生健康委宣传司和中国医师协会的指导下，中国医疗自媒体联盟和中国传媒大学媒介与公共事务研究院共同打造的新型培训共享平台和健康传播智库，致力于开展健康传播新媒体人才的培育孵化与健康传播领域的研究。今年4月16日，正式启动的蝴蝶学院特训营暨首届健康传播金牌讲师大赛，集特训和大赛为一体，采用风采展示、封闭式特训、学习成果PK等形式，以赛代培，以培代赛。6月22日，在全国层层遴选产生的40名选手集结于中国传媒大学，通过个性介绍、优秀作品创意、代表案例解析等多种形式最终评出了全国20强。

宋树立在开营仪式上表示，本次大赛对于医务工作者更好地开展健康传播起到积极的促进作用。医学是充满善的事业，不论医学科学如何发展，医生初心没变，一直就是为病人提供充满善意的服务、抚慰、照护。健康传播的意义，就是点对点对病人个体进行抚慰，在社会面进行健康传播。中国医疗自媒体联盟是中国医师协会主导下的医生们心灵和线上的家园，蝴蝶学院的应运而生，为学员们提供新的能量。希望这次特训营为全国的卫生健康系统做出示范，让我们的医生不仅用好手术刀，开好治疗处方，也能开好健康传播处方、社会传播处方。

中国传媒大学教授、博士生导师、学部长董关鹏指出，“健康传播是一个人人有责的事儿”。在全媒体时代，共享是永远的主题，中国传媒大学媒介与公共事务研究院对健康领域高度关注，将陆续推出健康传播论坛等一系列活动。他说认为，我们的健康传播人要与时俱进，让科学永远都是成功，让真情与大家永远同在，真正走进每一个家庭进行健康传播，提升全民的健康素养。

启动仪式后，特训营20强实训开课，中国广播电视播音学会副会长李瑞英，国家卫生健康委发展与信息化司司长毛群安，中国传媒大学教授、博士生导师、学部长董关鹏，中国传媒大学媒介与公共事务研究院院长、国防部原新闻局局长杨宇军，中国医师协会健康传播专业委员会总干事、中国医疗自媒体联盟联合发起人邓利强，北京大学医学人文学院教授、医学文化与健康传播中心主任王一方，中国传媒大学新闻学院教授、调查统计研究所所长沈浩，北京协和医院主任医师、教授、自媒体“谭先杰”等17名授课专家将对学员开展面对面封闭授课，授课主题涵盖《镜头前的语言表达》《实施健康中国战略 推进健康中国行动》《胸有成竹面对媒体》《健康传播中热点法律问题》《医学人文的学术版图与健康传播》《融媒体健康大数据平台的应用》《科普大咖的10年写作心得》等内容，学员们还将开展实战演练，6月27日将举办健康传播金牌讲师大赛决赛。

本次大赛由中国医疗自媒体联盟和中国传媒大学媒介与公共事务研究院主办，南通大学附属医院和中南大学湘雅医院承办，有来医生协办。医疗自媒体联盟8个省级分盟、20个实训基地、15家中央级媒体和各级自媒体对大赛提供支持。