有了“大白”，看病更舒心了

看病预约和缴费“一键完成”，无需现场花费大量的等待时间；电脑系统里的三维图像详细记录人体器官的情况，为医生诊断和病情追踪提供辅助……这是智慧医疗带来的成果。快速发展的数字技术推动从“以疾病治疗为中心”向“以健康保障为中心”转变。健康的创新生态系统，让百姓看病越来越便利。

AI医生诊断靠谱

“刚刚‘他’一共问了我24个问题，然后给出了诊断，居然最后和医生的判断一样。”在广东省第二人民医院，前来体验智能问诊的曾女士对眼前的AI医生“大白”赞不绝口。

“大白”的背后，是该医院与互联网科技公司联合开发的中文医疗词库和医疗知识图谱，内含北京、江苏、广东数十家三甲医院3亿份“脱敏”（抹去隐私信息）的病历经验，运行前测算，200多病种的诊断、治疗建议的准确率超过90%，相当于主治医生水平。就连医生看片子也要请“他”帮助，因为大白可看见肉眼易忽略的小结节。

AI医生问诊只是广东省第二人民医院推行智慧医疗的一个缩影。院内机器人按导航位置自动运送手术物资、通过人脸识别可迅速完成医院建档……智慧医疗提高了看病效率，让患者体验更舒心。

2分钟做了7项检查

7项专业眼科的检查，仅用时2分钟，效率令人惊叹。“AI智慧眼科‘医生’进小区”活动，由中山大学中山眼科中心和以色列眼科领军企业联合举办。该项目实施近8个月来，累计筛查3509人，不仅获得了国内专家的高度评价，还得到居民连连点赞。

中山大学中山眼科中心与广州中以生物产业合作平台将继续携手，让AI医生覆盖广东65家基层医疗机构，提供20多种眼科常见病的筛查和诊治工作，到2020年，医疗健康人工智能技术基本覆盖县医院、乡镇卫生院和社区卫生服务中心。

“智慧医疗，广州对标世界，是非常好的想法，广州做智慧医疗正当其时。”以色列最大医院沙巴医疗中心原院长、现任广州中以生物产业投资基金首席医疗官Shlomo Noy教授表示，越来越多的以色列智慧医疗企业对广州产生了兴趣，愿意来发展。

让智慧医疗可持续

如今，智慧医疗的试点和项目已遍地开花。智慧医疗如何更上一层楼，怎样完善相关体系？在第三届官洲国际生物论坛上，广州中以生物产业投资基金董事总经理耿建跃认为，广州是否能够充分把握机遇、实现智慧医疗创新目标，将主要取决于是否能够构建更有可持续性的智慧医疗生态系统。这一体系的搭建，需要得到政府、医院、科研院所、智慧医疗企业的大力支持与共同参与，需要从研发、临床到审批、医保、商保等各环节的通力配合。

来自瑞典的龙沙生物制药相关负责人表示，广东是中国生物医药产业的重要聚集地，这里有非常好的创新氛围，以及政府的支持和配套政策，尤其是聚集了各类专业人才。这是他们选择在广州发展的原因。

与会嘉宾也提到了构建充满活力的创新生态系统对智慧医疗发展的作用。广州市委常委周亚伟介绍，3年来，广州高新区、广州开发区、黄埔区引进钟南山、施一公、裴钢、王晓东等海内外高端生命科学人才50多名，生物医药顶尖人才与枢纽型项目聚成磁场，汇集成生物医药高端创新资源涌入珠三角。