痛风“不痛不理” 易反复 专家强调长期管理

酷暑已至，这个本该“啤酒加烤肉”的时节让很多痛风患者纠结不已。最新调查结果显示，中国痛风患者已达上千万。中华医学会风湿病学分会主任委员，北京协和医院风湿免疫科主任曾小峰教授22日建议，痛风患者不要陷入“病急乱投医”和“不痛不理”的循环，应注重综合治疗和长期管理。

曾小峰介绍，痛风与高尿酸血症直接相关，人体摄入的食物有一种物质叫嘌呤，这种物质代谢后的废物就是尿酸，尿酸是以尿酸盐的形式从肾脏排出，如果嘌呤代谢出现故障，尿酸就会在体内增多。这些增多的尿酸盐形成结晶体，沉积在关节以及其它组织内，就会引起软骨和滑膜组织发生急性炎症，这就是临床上的痛风。

痛风急性发作带给患者极大的痛苦和不便，严重影响患者的工作和生活。曾小峰教授表示，因此，有些病人疼痛发作时容易“病急乱投医”，有时会使用不恰当的治疗方式。正确缓解痛风急性发作的方法是在24小时内给患者抗炎止痛。

痛风的综合治疗还包括饮食和生活方式的改变。曾小峰教授指出，要均衡饮食，控制嘌呤摄入，可以多饮水，少食用含果糖的饮料，限制酒精的摄入，还要控制体重，适量运动，要戒烟，避免被动吸烟等。

急性发作时用抗炎止痛药物治疗，一旦发作间歇就完全不理，是导致许多痛风患者疾病反复发作的原因。曾小峰教授表示，痛风作为代谢性疾病，加强患者长期规范化管理、控制血尿酸水平持续达标，不但对于痛风患者的疾病控制至关重要，也是目前亟待解决的医学挑战。

根据国家风湿病数据中心(CRDC)中国痛风疾病数据显示，痛风患者治疗4周、12周和24周的随访率依次降低，分别为20.7%、10.8%和3.9%，即能坚持半年随访的痛风患者不足4%。与此同时，痛风患者的降尿酸治疗达标率在用药半年后也仅有38%。

相比较85.7%的初诊正确判断率，痛风患者的长期管理依然是临床医生面临的重要挑战。曾小峰教授指出，这些挑战的存在除去痛风目前医学还不能根治外，其实与传统抗痛风药物副作用大、剂量不好把握、治疗效果不好有很大的关系。“首次在中国上市的20毫克非布司他片，为医生和痛风患者提供了更好的初始剂量选择，以及灵活的剂量调整阶梯，有助于治疗期间逐步平稳降低血尿酸的水平，也给医生提供了更为灵活、多样的个体化治疗选择。”

痛风患者服药治疗，什么情况下可以停药呢？“临床中不同的症状，对血尿酸值控制要求也不一样，不是疼痛症状消失了就可以自行停药了，痛风是一种慢性病，需要坚持治疗，甚至终身服药，什么时候减量，是否可以停药，得听医生的诊断。”曾小峰教授提醒广大痛风患者。(记者 李亚南)