专家：干预动脉硬化斑块就是保护心脑健康

中山大学附属第一医院陶军教授作题为《从ESC指南的变迁看冠心病治疗现状与出路》的学术报告。

6月22日，由广东省中医药学会络病专业委员会主办的“慢病(络病)防治中国行-广东省第十一届络病学术年会”在广州举行，来自全国多地的300余名医学专家亲临会议现场。

据悉，目前我国心脑血管病的发病率和死亡率仍处于上升阶段，患病人数约为2.9亿，给社会和家庭造成沉重的负担。实际上，心脑血管病完全可以通过综合防治措施来预防治疗，而有效防治的关键就是干预动脉硬化斑块。

中山大学附属第一医院陶军教授在题为《从ESC指南的变迁看冠心病治疗现状与出路》的学术报告中，介绍了由中国工程院张运院士领衔的1212例通心络干预颈动脉斑块循证医学研究结果，研究发现通心络胶囊可安全有效地减小颈动脉内中膜厚度、斑块面积和血管重构指数，证实了通心络胶囊靶向干预斑块的作用，从而减小心绞痛、心梗、脑梗塞等心脑血管事件的发生风险。

专家介绍，血管是人体的一个大系统，最近医学界提出了“泛血管”的概念，一个区域的病变往往反映出整个血管系统的不健康。颈动脉是反映人体血管健康的窗口，位置表浅且固定，检测正确性高。现在体检查颈动脉超声价值非常大，如果颈动脉出现硬化斑块、管腔变窄等病变，就意味着其他位置的血管也已经发生了同样的病变，特别是心脑血管病变，早期干预动脉硬化、抑制斑块形成、缩小斑块对于心脑血管病的防治意义重大。(记者 唐贵江)