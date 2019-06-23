警惕！六类人群要做好防癌体检

编者的话：癌症已成为人类健康的第一杀手。为了早期发现，防患于未然，高危人群可以选择防癌体检，来捕捉常规检查容易疏漏的“蛛丝马迹”。但面对各种术语难懂的防癌体检，很多人不知如何选择，为此，本期《生命时报》特邀专家为你解惑。

六类人应该特别注意

中山大学孙逸仙纪念医院健康体检中心主任 陈庆瑜

防癌体检与常规健康体检的侧重点不同，它是一种更专业、更个性化的体检方式。通过专业的技术手段和方法对受检者进行全身的检查，目的是发现早期肿瘤、获取受检者高危因素，从而预防肿瘤的发生。

针对我国人群常见的恶性肿瘤，以下6类人群应该特别注意做好防癌体检：

1.肺癌高危人群：长期吸烟者，尤其20岁以下开始吸烟、烟龄在20年以上、每天吸20支以上为肺癌高危人群;有肺癌家族史者。

2.肝癌高危人群：年龄40岁以上、乙肝表面抗原阳性，或有慢性乙型、丙型肝炎及肝硬化病史的患者。

3.胃癌高危人群：患有慢性胃溃疡、胃息肉、慢性萎缩性胃炎等慢性胃病的为胃癌高危人群。

4.宫颈癌高危人群：早婚、多产、多性伴侣、宫颈糜烂、HPV阳性大多为宫颈癌高发人群。

5.乳腺癌高危人群：直系亲属中有得过乳腺癌、患有乳腺囊性增生、未生育及未哺乳者为乳腺癌的高危人群。

6.结直肠癌高危人群：家族性结肠息肉病的家族成员，结肠腺瘤综合征、慢性溃疡性结肠炎、肠血吸虫肉芽肿患者均为结直肠癌高危患者。

癌症筛查不能滥做

重庆市肿瘤医院健康体检与肿瘤风险筛查中心主任 张海燕

临床工作中，我们发现很多人对肿瘤筛查还存在一些认识误区，比如做个PET-CT便知全身哪儿有肿瘤;只查肿瘤标志物;基因测序预知百病; X光片正常肯定没得癌等……这些观点亟待澄清。

1.没有家族史等高危因素，不要太早做。没有恶性肿瘤家族史、高龄、不良生活习惯和微生物感染等高危因素的人群，不建议盲目筛查。一般来说 50岁以后男性考虑筛查前列腺癌，如果30岁左右男性选这个套餐就不适合;30~40岁的女性如无家族史、既往病史、临床症状暂不用选择消化道肿瘤筛查。

2. 别一上来就要求做最高级的。不少人对价格昂贵的检查存在盲目的信任。例如，很多人认为用PET-CT把全身扫一遍，就能将潜藏在身体里的早期肿瘤揪出来。而单纯就筛查而言，PET-CT存在很大程度上的医疗资源浪费，不是肿瘤的常规筛查手段。

还有些人做肿瘤筛查只选择做肿瘤标志物，单纯靠这一项筛查肿瘤是不合理的。筛查应该是选择针对性强、快速、简便的方法。例如40岁以上，有胃癌家族史，幽门螺杆菌检测阳性，有慢性胃病史，长期吃腌制食品的人群，就需要行胃镜检查。有肝癌家族史，5年以上乙肝患者，乙肝病毒携带者，40岁以上有慢性肝炎病史，肝硬化患者，长期嗜酒者，则需要筛查彩超和甲胎蛋白。

3.基因检测不是人人都要做。有些商家声称通过基因检测可以“预知健康”“预测癌症”，有些机构甚至提出每个健康人都应做全套的基因测序，形成“家族健康谱”。其实，正常人群过度做基因检测是没有意义的。基因检测主要适合以下两种情况：

遗传性肿瘤。即由特定致病基因突变导致，且具有家族聚集性。

一些因基因变异导致的肿瘤。如家族直系亲属有乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌、前列腺癌患病史的人群可以关注BRCA1/2基因突变情况;对于年龄小于 70 岁的结直肠癌患者，或家族直系亲属有结直肠癌、子宫内膜癌等患者的人群可进行林奇综合征筛查。另外，Septin9基因甲基化检测对大肠癌的早期诊断及预后评价有积极意义。

为不同人群定制套餐

中山大学孙逸仙纪念医院健康体检中心主任 陈庆瑜

青年男性

结合体检对象的家族史、既往史、个人史(烟酒史)及主诉等选择相应的检查项目。

胸部X光检查可作为肺部疾病的初步筛查，如存在重度吸烟史或合并咳嗽、咳痰、咳血等呼吸道症状时，可考虑行低剂量肺部CT检查。

腹部彩超可作为肝胆、泌尿系统及甲状腺肿瘤的初筛。如彩超不能确定，可进一步选择磁共振或者超声造影检查，必要时行B超引导下穿刺，以获取病理学诊断的依据。

肿瘤标志物的检查可作为辅助诊断，但肿瘤标志物的数值升高并不是一定患癌，这些肿瘤标志物不仅存在于恶性肿瘤，也存在于良性肿瘤、胚胎组织甚至正常组织中。而很多已经患癌的患者，血液的肿瘤标志物反而都在正常值，因此肿瘤标志物并不是特异性很高的指标，需要理性评价。

胃肠道的肿瘤是体检中容易遗漏的部分，结合体检对象的家族史、症状表现、粪便潜血检查结果等，必要时应进一步进行胃肠镜检查。

对于广东、广西等鼻咽癌高发区的人群，常规的鼻咽部检查也是鼻咽癌筛查的简单、经济的手段。对于存在头痛、头晕、视力障碍等神经系统障碍，行头颅CT或者磁共振检查，有助于发现脑部恶性肿瘤。

青年女性

应该加强乳腺癌、宫颈癌、卵巢癌等的筛查。

乳腺+腋窝彩超是乳腺癌筛查最基本的检查项目，结果异常或40岁以上，特别是有家族史者应加做乳腺钼靶检查，必要时行弹性成像及超声造影，进一步还可在B超引导下穿刺，以获取病理学诊断。

女性应在首次性生活后开始进行宫颈癌筛查， 30岁后，每年接受一次宫颈细胞学检查，HPV感染与宫颈癌有明确的相关性，也是作为宫颈癌筛查的重要指标。

卵巢癌的筛查主要手段是阴道彩超，肿瘤标志物CA125和HE4有辅助诊断的意义。

中老年人群

随着年龄的增长，恶性肿瘤的发病率明显升高。在青年人防癌体检的基础上，对中老年人需要全面升级。

低剂量肺部CT可作为中老年人肺癌筛查的常规检查手段。消化道肿瘤是体检中容易遗漏的部分，经常在出现症状时再去检查，已错过了最佳的治疗时间。因此胃肠镜的检查应该在条件许可的情况下尽可能完成。

肝胆、泌尿系及甲状腺彩超是基本筛查，有不确定时要及时升级，进一步确诊。肿瘤标志物的检查项目也应该尽可能全面，对恶性肿瘤的诊断和定期追踪有一定的提示和辅助作用。PET-CT检查需要在专业医生指导下，权衡利弊来进行选择。▲