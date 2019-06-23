糖友度夏这三个防护，缺一不可
山西中西医结合医院内分泌科副主任医师郭志芹提醒糖友们，这三个防护措施别忘记啦!
防护一：补水分选温开水 在炎热夏季，为了给身体一个稳定的内外环境，控制病情，糖尿病患者必须注意保持充足的饮水量。建议患者尽量选择温水，避免饮用冰镇水等。
上海交通大学医学院附属瑞金医院内分泌科的汤正义主任医师解释，喝凉水会使胃肠黏膜突然遇冷，从而使原来开放的毛细血管收缩，引起胃肠不适甚至腹泻。而过烫的水进入食道，易破坏食道黏膜，诱发食道癌。因此，喝水的温度不能太热也不能太凉，最适宜的温度是10—30度。
喝水时，不少人习惯“豪饮”一番，但这种饮水方法对健康并无好处。快速大量喝水会迅速稀释血液，增加心脏负担，也容易把大量空气一起吞咽下去，容易引起打嗝或腹胀。正确的喝水方法是，把一口水含在嘴里，分几次慢慢咽下，这样才能有效缓解口渴。
防护二：运动前先进食 夏季昼长夜短，加上一天中早晨的空气更加清爽，所以很多患者无论老少就爱选择晨练，但很多人喜欢晨练后吃饭，于是，患者发生低血糖的几率增加。为避免因为运动导致低血糖，患者在晨练前一定要先摄入少量的主食、牛奶等来保持自身的热量。
另外，室内空调的温度不要与室外温度相差太大，因为患者的血管弹性差、自身抵抗力差，室内外温差较大时易引起患者头晕乏力、出虚汗、心悸等。
防护三：正确携带胰岛素 当外出时间较长或者温度较高时，糖尿病患者要在胰岛素笔袋两边放入小冰包，确保胰岛素的温度在25摄氏度左右，但需要注意的是，不要让小冰包直接接触胰岛素。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn