糖友度夏这三个防护，缺一不可

山西中西医结合医院内分泌科副主任医师郭志芹提醒糖友们，这三个防护措施别忘记啦!

防护一：补水分选温开水 在炎热夏季，为了给身体一个稳定的内外环境，控制病情，糖尿病患者必须注意保持充足的饮水量。建议患者尽量选择温水，避免饮用冰镇水等。

上海交通大学医学院附属瑞金医院内分泌科的汤正义主任医师解释，喝凉水会使胃肠黏膜突然遇冷，从而使原来开放的毛细血管收缩，引起胃肠不适甚至腹泻。而过烫的水进入食道，易破坏食道黏膜，诱发食道癌。因此，喝水的温度不能太热也不能太凉，最适宜的温度是10—30度。

喝水时，不少人习惯“豪饮”一番，但这种饮水方法对健康并无好处。快速大量喝水会迅速稀释血液，增加心脏负担，也容易把大量空气一起吞咽下去，容易引起打嗝或腹胀。正确的喝水方法是，把一口水含在嘴里，分几次慢慢咽下，这样才能有效缓解口渴。

防护二：运动前先进食 夏季昼长夜短，加上一天中早晨的空气更加清爽，所以很多患者无论老少就爱选择晨练，但很多人喜欢晨练后吃饭，于是，患者发生低血糖的几率增加。为避免因为运动导致低血糖，患者在晨练前一定要先摄入少量的主食、牛奶等来保持自身的热量。

另外，室内空调的温度不要与室外温度相差太大，因为患者的血管弹性差、自身抵抗力差，室内外温差较大时易引起患者头晕乏力、出虚汗、心悸等。

防护三：正确携带胰岛素 当外出时间较长或者温度较高时，糖尿病患者要在胰岛素笔袋两边放入小冰包，确保胰岛素的温度在25摄氏度左右，但需要注意的是，不要让小冰包直接接触胰岛素。