五个注意事项 降低夏季中风风险

夏季也要关注中风急发

脑卒中就是俗称的“中风”，是一种急性脑血管疾病，包括缺血性和出血性卒中。在中国，每10万人中，大约有200-300人患有脑卒中。“这个数据是全国范围的，但每个地区的情况都有所差异，”中山大学附属第三医院神经病学科的胡学强教授谈到，比如东北地区冬季寒冷，寒冷的低温天气本来就容易触发中风，再加上寒冷环境下人们倾向多吃少动，而且饮食口味偏咸，这些都是容易导致中风的不良因素。

此外，大家都知道冬季是中风的高发季节，但是在夏季高温酷暑天气里，体质较差的老年人，尤其是患有心脑血管疾病的人群难以适应，也很容易发生中风。因此，天热时更需防中风。

胡教授指出，如果在体检中发现高血脂及动脉硬化，应当引起重视，因为动脉硬化跟心脑血管病息息相关。在这种情况下，最好立即到正规的医疗机构进行降脂的治疗。在降脂治疗的同时，可以开展适当的饮食控制、改良生活习惯，从而控制血脂。如果进行饮食控制2-3个月后，血脂没有明显的下降，建议吃药干预进行降脂治疗。

降低风险五步走

对于如何降低心脑血管疾病的发病风险、减少中风的几率，来自复旦大学附属华山医院的陈向军教授强调了以下五点生活注意事项：

第一，保障睡眠。正常成年人应当保证每天7-9个小时的睡眠时间，不足7小时人体会疲惫、过度劳累，而睡眠超过9个小时则会因为心跳呼吸变慢，容易缺氧。

第二，适当运动。每周应当进行3-5次的运动，例如慢跑、快走、打球、跳舞、瑜伽等，具体的运动种类不限，重要的是“动起来”。

第三，饮品要喝“黑白红绿”。提倡喝的饮品除了每天2500-3000毫升的水外，还有咖啡、红酒、绿茶，即“黑白红绿”四类。咖啡里含有的物质能减低心血管疾病、痴呆、抑郁的发病率，早晨一杯咖啡有助于保持一天的愉悦心情，但要注意咖啡里加入的奶、糖不宜过多；红酒有助软化血管，陈教授建议成年人每天喝红酒不超过4-6两；绿茶里茶多酚对人体有益。对于咖啡和茶，应在两餐之间喝，即10点左右和下午4点左右，且晚上不宜再喝以免失眠，每天喝的量应控制在三杯左右，且分两、三次喝。

第四，食品注意营养均衡。日常饮食中应避免高盐、高糖、高淀粉、高碳水化合物等的高热卡低营养素的食物，且红肉也不宜多食。陈教授举例指出，东北、西北人均寿命较短，与其膳食含盐量较高，摄入的红肉也较多有密切关系。此外，主食也不推荐稀饭，因为稀饭容易导致高血糖，而且除了淀粉没有什么别的营养元素，建议将主食换成含膳食纤维的粗粮如窝窝头、玉米等，因为它们含有大量维生素B和纤维素等营养元素。

第五，注意舒缓压力。心态对身体的健康状况有着不容忽视的影响，中年人面临着“中年危机”，上有老下有小，太大的生活压力不仅容易导致中风，还容易导致抑郁。