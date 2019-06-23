长寿脸都有12个特点 看你是不是长寿相 

编者按：长命百岁，是对老人的一种美好祝愿。那么，如何养生？如何预防身体疾病？如何保持健康的体魄？成为我们最关注的话题。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

老寿星的养生共性，对照看看你有没有

在对长寿老人的调查中发现，长寿老人之所以长寿，除了和遗传因素有关系外，也和一些共性的生活习惯有关系。

长寿秘诀之一：养德

德是指道德、品德及修养。长寿者无不品德高尚，对社会、工作、家庭等有责任感，尽自己力所能及的义务。生活在社会上，每个人都要有自己的位置和责任，心理上趋于平静稳定就能够做到心胸开阔，乐观豁达，不计贫富，不怀恩怨，甘于淡泊，修身养性。孔子说过：“四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”

长寿秘诀之二：养性

养性就是培养良好的性格、性情。百岁老人大多性格开朗，性情平和，很少生气，不发脾气，遇事心胸豁达，极少与人发生争执，为人厚道，不在小事上计较。《内经·素问》中说：“志闲而少欲，心安而不惧，形劳而不倦，气从以顺，各从其欲，皆得所愿，就可年皆百岁，而动作不衰，养性之理。”有调查数据显示，90%长寿老人的秘诀就是知足常乐，衣食随缘，与世无争，不计较一时一事的荣辱得失。“笑一笑，十年少，愁一愁，白了头”的确是养生长寿的真谛。

长寿秘诀之三：亲情

老贤子孝，亲情浓浓，夫妻和睦。尊老爱老，使老人享受家庭的天伦之乐。许多事实证明，家庭内部由血缘建立起来的代际关系、亲情关系越来越重要，可使老人感到物质上有依靠，生活上有关照，精神上有寄托。由亲情关系促成老人心理、生理、精神上的愉悦、幸福和满足感是老人健康长寿的重要因素。 【详细】

诺奖得主总结长寿秘诀

积极面对压力。在大部分有关长寿的心理学研究中，乐观积极的态度都被看作是最重要的一项。而能够积极面对压力，也是生活态度乐观的体现之一。通常情况下，乐观外向的人会比消极性格者更长寿。这种性格虽然多源于天生，但后天也可以培养。

生活目标明确。哈佛大学心理学教授艾森克有一个著名的八阶段论，其中提到老年阶段面临的两种极端心理是完满和绝望。从成年开始就设定一个生活目标，即便不是多么“高大上”，但只要是清晰且明确的，能够为之努力，就可以激发生命活力。比如在人生的各阶段，都有获取新知识的欲望，或致力于积极回馈社会等，年老时就更容易有完满感。

伴侣关系长期稳定。2013年一项针对298名65~74岁成年人的研究发现，有幸福伴侣的人，端粒更长。2016年，加拿大多伦多大学詹姆斯博士的研究也显示，对老年人而言，夫妻恩爱能有效降低死亡风险。该研究认为，除伴侣外，与其他亲人的关系也对长寿也有重要影响。

优质的社交关系。布莱克本说，被忽视、被霸凌、被歧视等都会影响端粒长度，且这种作用是长期的。反之，亲密的社群关系会减缓端粒的缩短过程，有益健康。 【详细】

长寿脸都有12个共同点

三庭匀称。“三庭”是把人脸分为三等分，额头到眉毛是上庭，眉毛到鼻底是中庭，鼻底到下巴是下庭。一般情况下，3个部分的长度和面积是相等或相近的，但有的人却未必。

上庭也称“天庭”，古人认为“天庭饱满”是有福之相，其实是指健康和寿命无虞。如果上庭过宽、过高，即“甲”字脸，则说明神经系统发育不良，通常这种人容易出现失眠多梦、精神心理疾病。中庭面颊部位主要和肝肺健康相关，过于宽大的“申”字脸易患咳嗽、鼻塞、气喘等呼吸系统疾病。下巴的咬合咀嚼能力和消化系统健康关系密切，因此下庭过于发达的“由”字脸，易患消化系统疾病。三庭都不匀称的人易患肌肉、关节病，只有三庭匀称的人才是最健康、最长寿的人。

面颊方大。《黄帝内经·灵枢》指出“蕃者，颊侧也;蔽者，耳门也。其间欲方大，去之十步，皆见于外，如是者寿，必中百岁。”中医色诊学中的“蕃蔽”是指两颊外侧和耳门，这个部位刚好与肾脏相对应，左边一个，右边一个，如果双颊方大红润，说明肾气足，人长寿，如窄小则可能减寿。现在一些年轻人热衷整容，既破坏了本来的宽阔面相结构，还损害了健康。

颧骨高大。颧骨是面部隆起之处。《灵枢·五变》中记载，“颧骨者，骨之本也。颧大则骨大，颧小则骨小。颧小则夭也。”因此，颧骨大小能在一定程度上反映出骨骼大小。颧骨高挺，则骨骼坚固，有助于长寿，晚年不易患骨关节疾病。相反，颧骨扁平，则可能存在发育缺陷，是减寿之相。 【详细】

想长寿，练“四梢”

筋之梢，晚泡脚常搓手。手指和脚趾为筋之梢，老人血液循环慢，容易手脚冰凉、发麻。日常可经常双手互搓，按揉手指、脚趾、脚底，或练习踮脚运动、八段锦，能柔筋健骨、养气壮力、行气活血。另外，建议老人睡前用热水泡手、泡脚，不仅能让身体发热，促进末梢血液循环，还有助睡眠。

肉之梢，早晚做套舌操。舌神经连着大脑，当人体衰老时，最先出现的信号可能就是舌头僵硬、吞咽困难。吕沛宛建议，老人可每天早起、睡前通过“搅舌吞津”锻炼舌头，即用舌头抵住上颚和下颚，左右各转36圈，可间接刺激大脑，促进唾液分泌，改善脾胃功能。

血之梢，每天梳头按摩。头发是人体气血之余，气血足头发便乌黑亮泽，气血衰头发就会发白和稀疏。建议老人每天用手梳头发300下。从前往后，每个地方都梳到，可按摩头皮，促进血液循环，使头发得到滋养，牢固发根，减少脱发。头部也是中枢神经所在，每天梳头能缓解头痛、健脑提神、缓解疲劳。用手梳头的同时，也能改善手部血液循环。

骨之梢，常叩齿吞唾液。民谚有“朝暮叩齿三百六，七老八十牙不落”的说法，牙齿是骨之梢，老人晨起或睡前可进行叩齿练习。先叩大牙、再叩门牙各36次。 【详细】

性格能预测寿命？4种性格有助长寿

性格能预测寿命？据美国“雅虎网站”报道，根据心理学家和医学研究者最新研究成果，长寿者具备以下共同的性格特点，有责任心、开放、情绪稳定和友善。

研究者进行分析后发现，长寿者具备以下4个性格特点，其中两点适用于女性，两点适用于男性。有责任心（不爱冒险、考虑周到、有效率）和开放（接受新想法、感受和观念)的男性活得更久。对女性而言，那些情绪更加稳定、和蔼可亲（友善）的人活得更久。

研究者分析，更有责任心的人和情绪稳定意味着不会拿生命冒险。比如，他们不会酒后开车、超速驾驶，也更关注自己的身体健康，平时会注重运动，抽时间为自己减压；这些因素导致了他们活得更长。 【详细】

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