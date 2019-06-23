常吃这些食物 摆脱湿气纠缠

郑州市中医院营养师朱绍英介绍，现在不少人体内有湿气。体内湿气重的人常常会感觉四肢无力，身体疲乏，活动时关节发紧、不灵活，且常常觉得头脑昏沉、记忆力减退。

在夏季，湿气重往往会导致食欲变差。到了饭点却没有饥饿感，吃一点儿东西就感觉胃胀，吃饭过程中还隐约有恶心感。

另外，舌苔颜色过于发白发黄，且比较厚腻，头发、鼻子、脸颊总是出很多油；大便稀烂、不成形等都是湿气重的表现。

朱绍英说，很多情况下，体内湿气过重是由于饮食不当导致的。

平时应该常吃哪些食物可以远离湿气？朱绍英提出以下建议：

1.常吃薏米。薏米可以促进体内的血液循环、水分代谢，有利尿消肿、健脾祛湿的效果。而且薏米含有丰富的水溶性膳食纤维,可以改善便秘。薏米的吃法很多,可用薏米煲汤、煲粥等。

2.吃点姜。姜也是祛湿良品，炒菜、炖汤时可以适当加些姜末、姜片调味，也可以做以子姜为主食材的菜肴，如姜爆鸭、子姜炒肉片、子姜炖牛肉等。

3.吃些红豆。红豆可以补血，也可以除湿。红豆性平、味甘酸，有健脾利水、清热除湿、消肿解毒的功效。

用红豆煮水喝，或者加上黑豆和绿豆一起煮水，可以有效排出体内的湿气。红豆也可以用来制作红豆沙、熬稀粥、做甜品。

4.吃些山药。虽然山药并没有直接除湿的功效，但是山药可以补脾，可以间接让体内湿气排出。

山药可以炒着吃，炖菜吃，还可以做成点心吃，蒸熟蘸白糖吃也可以。

铁棍山药比较好，可以药食两用，补脾效果更好一些，而且还可以补气。

5.吃点水果。水果如苹果、木瓜、无花果等也有除湿的作用。其中，苹果有健脾、补气、益胃、生津和润燥等功效，适合脾虚、食量减少、胃阴亏虚的人食用。木瓜有健脾胃和助消化的功效，可用于缓解消化不良。无花果有开胃、清热、润肠等功效，可用于食欲不振、便秘及泻痢等症的食疗。

朱绍英提醒，要去除体内湿气，除了注意调理饮食外，还应养成良好的生活习惯，包括平时不要穿潮湿未干的衣服，不要盖潮湿的被子, 房间内多开窗通风，保持空气流通。

（摘自《大河健康报》）

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