有些药吃完会抽筋
肌肉痉挛，俗称抽筋，即肌肉突然间的无意识收缩。抽筋可以出现在任何一块肌肉，多发生在腿部和脚；也可发生在任何年龄段人群中，但多发生于婴幼儿、妊娠期妇女和老年人。
人们谈到抽筋时，第一反应就是缺钙了，得补钙。的确，在肌肉收缩过程中，钙离子起着重要作用，低钙血症容易引起抽筋，但并非所有抽筋都是缺钙引起。造成抽筋的原因很多，如糖尿病性周围神经病变，受外界寒冷环境刺激，休息不足身体疲劳，局部压迫等。除此以外，人们常吃的药物也可引起抽筋。
1.精神及神经系统药物，主要包括抗抑郁药、抗精神病药和抗癫痫药物等。这些药物引起的抽搐多发生在用药早期，在突然改变剂量或骤然停药时也易发生。常规剂量服用时能引起抽搐，大剂量时更易发生。
2.抗生素类，包括青霉素类抗生素、喹诺酮类药物以及抗结核治疗的异烟肼等。老年人、肾功能不全、有脑膜炎和癫痫病史的患者在使用青霉素类抗生素时更易发生抽搐。临床中使用广泛的碳青霉烯类（如亚胺培南西司他丁钠）和喹诺酮类（如左氧氟沙星、莫西沙星）也易引起抽搐，治疗结核的异烟肼诱发抽搐时，可予静脉注射维生素B6减轻症状。
3.其他药物，包括人们耳熟能详的利尿剂、治疗骨质疏松药以及他汀类降脂药等。利尿剂在促进排尿、减少血容量的同时，能导致电解质紊乱，造成抽搐。治疗骨质疏松的药物（如唑来膦酸钠等）抑制骨破坏，可造成低钙血症，诱发抽搐。随着对他汀药物研究的不断深入，他汀类药物的肌毒性也引起了人们的关注，其中就包括抽搐。
当患者在服用以上药物后出现抽筋时，应咨询医生是否为药物副作用，必要的时候进行用药调整。▲
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