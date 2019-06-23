一款养心汤 助你益气滋阴
受访专家/广东省人民医院中医科副主任医师 林举择
小暑将到，一年中最热的时候也即将到来，人们除了普遍感觉疲乏燥热、心悸气短之外，食欲也会明显下降，原因是暑热会伤害心脾。广东省人民医院中医科副主任医师林举择提醒：该节气养生应着重健脾养心。夏日炎炎里，心火容易旺盛，心火易耗阴扰神，出现心阴不足、心神不安，表现为心烦意乱、心慌胸闷，心悸失眠、口干尿少等。林举择为您推荐一款养心汤，帮你益气滋阴、养心安神。
材料 黄芪15克，石斛15克，百合30克，灯芯草5扎，麦冬10克，红莲子20克，猪心一个，猪脊骨150克，红枣4颗，生姜2片。
制作 药材稍冲洗干净，石斛、灯心草、玉竹和麦冬一起装入汤料袋内，袋口扎紧；红枣去核；猪心剖开后洗净，猪脊骨洗净后斩块，猪心和猪脊骨一起飞水，之后猪心切片备用。所有材料放入瓦煲内，加入清水2500毫升左右（约10碗水分量），武火煮沸后改文火慢熬两小时，进饮时加入适量食盐即可。这是四五人分量。
功效 益气滋阴，养心安神。其中黄芪、猪心补心气，红枣、红莲子养心血，石斛、麦冬滋心阴，灯心草和百合清心火、安心神，生姜则能温心阳。（记者 陈映平）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn