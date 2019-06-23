一款养心汤 助你益气滋阴

小暑将到，一年中最热的时候也即将到来，人们除了普遍感觉疲乏燥热、心悸气短之外，食欲也会明显下降，原因是暑热会伤害心脾。广东省人民医院中医科副主任医师林举择提醒：该节气养生应着重健脾养心。夏日炎炎里，心火容易旺盛，心火易耗阴扰神，出现心阴不足、心神不安，表现为心烦意乱、心慌胸闷，心悸失眠、口干尿少等。林举择为您推荐一款养心汤，帮你益气滋阴、养心安神。

材料 黄芪15克，石斛15克，百合30克，灯芯草5扎，麦冬10克，红莲子20克，猪心一个，猪脊骨150克，红枣4颗，生姜2片。

制作 药材稍冲洗干净，石斛、灯心草、玉竹和麦冬一起装入汤料袋内，袋口扎紧；红枣去核；猪心剖开后洗净，猪脊骨洗净后斩块，猪心和猪脊骨一起飞水，之后猪心切片备用。所有材料放入瓦煲内，加入清水2500毫升左右（约10碗水分量），武火煮沸后改文火慢熬两小时，进饮时加入适量食盐即可。这是四五人分量。

功效 益气滋阴，养心安神。其中黄芪、猪心补心气，红枣、红莲子养心血，石斛、麦冬滋心阴，灯心草和百合清心火、安心神，生姜则能温心阳。（记者 陈映平）