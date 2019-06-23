夏天，应该养成喝温开水的习惯，尽量少喝或不喝冷水或冷饮。

据科学家研究，用红外线温度记录仪对在炎热的气候下，喝温饮和冷饮的两志愿人员的皮肤进行测定表明：温饮能降低皮肤温度1℃～2℃，而冷饮只能使口腔周围变冷。同时，两组人员的自我感觉不同，喝温饮者感觉清凉舒适，渴感全消;而用冷饮者则周身不畅，渴感去之又来。与体温相近的温水分子能较快排列整齐地进入肠壁，所以能解渴。另外，喝了温饮出点汗，可带走体内部分热量，这样饮水对身体无害。反之，冷饮要从口腔、肠胃吸收很多热量，内脏器官骤然遇冷，轻则会影响消化功能，重则引起胃痉挛和腹泻。因此，盛夏还是以温饮为好。(健康时报特约专家 荀晓霖)