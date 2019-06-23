四类人要少吃花生
梦子
受访专家：山东营养学会理事、济南大学营养学副教授 綦翠华
现在是花生大量上市的季节，由于其营养丰富，常被人们称为“长生果”和实惠的保健食品。但胃肠道和肝胆疾病患者，爱长痘和血栓人群不宜多吃。
山东营养学会理事、济南大学营养学副教授綦翠华介绍，花生含有儿茶素、赖氨酸，能够起到很好的抗衰老作用。其中丰富的卵磷脂和脑磷脂是神经系统所需的重要物质，能延缓脑功能衰退，常吃可改善记忆。其蛋白质和脂肪的含量比肉还多，所以花生还享有“植物肉”的美誉。
尽管花生有很多营养物质，但一些特殊人群食用花生还是有诸多禁忌的。
胃肠道疾病患者。花生含有大量蛋白质，而消化过多蛋白质会增加肠道负担，消化不良的患者要少吃。生花生由于含有大量的抗营养物质，进入肠胃后会有滑肠的作用，多吃易导致腹泻，因此，一些胃酸患者用吃生花生的方法来缓解胃部不适时，要控制在小半把的量。
肝胆疾病患者。高蛋白和高脂肪的食物对胆囊的刺激会很强，促使胆汁大量分泌，来帮助其消化吸收。肝胆疾病患者食用过多花生，无疑会加重肝胆负担，甚至会加重病情。这类病人吃花生时，最好选择蒸煮的方式，例如煮粥时适量放一些，避免油炸、油炒，少量多次食用。
皮肤油脂分泌旺盛、易长痘的人。花生含有大量脂肪，吃多易促进皮肤毛囊分泌更多油脂，此外，一些加入辣椒、糖类等口味的花生零食也会让皮肤更易过敏。本身属于油性肌肤的人群不宜进食过量的花生。
血栓人群。花生具有止血作用，可以增进血凝，从而促进血栓的形成。因此，血液黏度较高或者有血栓的人群要少吃花生。
花生属于坚果，普通人食用过多也容易上火，如果使用很多油来烹饪，不仅会加大上火几率，易导致腹胀，而且会破坏花生里的营养物质。綦翠华建议，吃花生选择水煮、炖或熬粥的方式为佳，不仅易于消化，还能最大程度地保留花生中的营养。（生命时报特约记者 梦子）
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