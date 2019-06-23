海带又名江白菜，是一种生长在海底岩石的藻类，其营养价值较高，同时也具有一定的药用价值，被誉为“长寿菜”。海带风味独特，吃法很多，可凉拌、清炒、煲汤，和有些食材搭配后可营养互补 ，让滋补功效加倍。本期，为大家介绍几个海带的好搭档。

豆腐。豆腐素有“植物肉”的美称，可提供优质的植物蛋白质，同时还是钙的好来源。豆腐含有一种叫皂甙的物质，能促进体内脂肪代谢，预防动脉硬化，但同时也造成体内碘的丢失。海带富含碘，且80%是可直接被吸收利用的有机活性碘。海带和豆腐营养互补，同食不仅可保持体内碘含量，还可促进蛋白质和不饱和脂肪酸吸收。

冬瓜。冬瓜含有的葫芦巴碱能促进人体新陈代谢，抑制糖类转化为脂肪；海带在肠道中能将食糜中的脂肪带出体外，因此具有良好的降脂作用。两者同食，不仅能消暑，还有助于减肥瘦身。海带冬瓜汤特别适合更年期女性食用，有助预防骨质疏松，减少更年期综合征和内分泌失调等不良症状。

排骨。排骨富含优质蛋白质和血红素铁，还可提供一定量的维生素。海带含有丰富的碘、铁、钙，类胡萝卜素、尼克酸等维生素的含量也较高，两者搭配在营养上很互补。

醋。加醋不但不会破坏海带中的营养，还会使海带中的钙质转变为醋酸钙，更加有利于人体吸收。另外，凉拌海带时放一点醋可去腥提鲜，味道会更好。

白萝卜。海带和白萝卜都属于低脂低糖低能量的食物，含有大量微量元素，可增强人体抵抗力，保护心血管、降低血脂和稳定血压，适合三高人群食用。海带和白萝卜一起煮汤，有化痰消肿的功效，特别适合经常咽喉不适的人群。▲