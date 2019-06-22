角膜塑形术减缓近视发展
屈慧颖
孩子近视之后，除了配眼镜、换眼镜，其实还有不少控制效果较好的方法，比如角膜塑形术，就是目前被公认为控制青少年近视增长的有效方法之一。据中华医学会眼科学分会视光学组副组长、中南大学爱尔眼科学院博士生导师杨智宽教授介绍，角膜塑形镜减缓近视发展效率达40%-70%，优于普通框架眼镜。
角膜塑形术是通过配戴特殊设计的硬性透氧性接触镜（角膜塑形镜），逐步使角膜的弧度变平，从而暂时性降低角膜中央区屈光力，减少近视度数，提高裸眼视力，是一种可逆性的非手术的屈光矫正方法。角膜塑形镜通常在夜间睡眠时配戴，早上摘下镜片后，不用配戴眼镜便能有较清晰的视力。
北京大学医学部眼视光学研究中心对角膜塑形镜的效果研究结果显示：配戴角膜塑形镜3年后，平均年近视度数增长8度，而戴框架眼镜平均年近视增加67度，控制近视增长的效果非常明显。
据了解，角膜塑形镜与心脏瓣膜、心脏支架等，同属国家管控级别最严的医疗器械，即三类医疗器械，所以，它的验配必须要到正规医疗机构，在专业眼科医师的指导下进行。只有这样，才能确保镜片配戴安全、有效。角膜塑形镜验配流程包括检查、试戴、试戴成功后再定制镜片。要经过20多项严格检查后方可进行试戴，试戴评估成功后，才能定制镜片。
专家提醒，戴上角膜塑形镜以后，复查非常重要。定期复查可对戴镜中可能出现的问题做到早发现、早处理，从而达到更安全的使用效果以及更好的控制效果。
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