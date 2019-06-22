鸡汤不补血、文身不能献血 你应该了解的献血几大“误区” 

今年6月14日是第十六个世界献血者日，主题是“人人享有安全血液”。2018年，北京市自愿无偿献血者共35.3万人次，血液采集量近120吨,居全国城市之首。目前，北京市已将全市献血点信息,包括献血点名称、地址、电话、办公时间等,在北京市政务公开惠民便民地图、百度地图和高德地图上进行了标注，方便公众查询。

女性生理期能不能献血？为什么文身、打耳洞一年内不能献血？献血后多久可以“满血复活”？献血后多喝鸡汤能补血吗？这些关于献血的知识你都了解吗？本报记者就此采访了北京市红十字血液中心相关专家，为读者答疑解惑。

献血后多久可“满血复活”？

科学献血，无损健康。符合献血条件的人，献血200~400毫升，不超过正常人体血液总量的十分之一，不会对身体造成实质性的影响。血液本身具有旺盛的新陈代谢能力，人体每时每刻都有大量的血细胞在衰老死亡。献血后反而会刺激人体造血功能更加旺盛，加速血细胞的生成，促进血液的新陈代谢，以适应机体的需要。人体失血后，先是血浆中的水分和无机盐类在12小时内，由组织液透入血管而得到补充；其次，在一天左右时间内，血浆蛋白浓度可以恢复，这是由于肝脏加速合成蛋白质的结果。红细胞恢复较慢，约需要7至10天左右的时间。

为什么文身、打耳洞一年内不能献血？

虽然现在文身和打耳洞技术很成熟，但是有的场所还是存在工具消毒不彻底等隐患，不能确保一定不会感染疾病。由于经血液传播疾病病原体检测存在窗口期问题，所以为了患者的健康，文身、打耳洞者一年内是不可以献血的。

据介绍，所谓窗口期是指，从感染传染病病原体后至血液中出现可用国家检定合格的诊断试剂检出病原体标志物的一段时期。

献血后头晕是怎么回事？

绝大部分献血者献血后没有任何献血不良反应，少数献血者可出现头晕等不适感觉，属于一过性的血管迷走神经性反应，多见于初次献血者，心情紧张、群体效应是常见的诱因。这种不适经过适当处理和短暂休息后均可缓解。

女性献血者生理期能否献血？

女性的月经实质是机体受神经内分泌系统调节，子宫内膜增生、脱落并伴随出血的生理性周期变化。部分女性会有内分泌失调、失血量较多和痛经等症状。生理期献血也会增加献血不良反应的几率，因此建议女性朋友在生理期前后三天尽量不要献血。

献血会引起贫血吗？

贫血是种病症，各种感染、肿瘤、免疫性疾病、肾脏疾病、胃肠疾病、内分泌疾病等都可能造成贫血。参加无偿献血前，血站工作人员会对每一位献血者进行血红蛋白含量测定，男性不低于120g/L；女性不低于115g/L，方允许参加献血。每次献血200至400毫升，不超过人身体内血液总量的十分之一，且通过机体自我调整，血容量会很快恢复到献血前的水平；所以，按规定在符合献血者健康检查要求的情况下献血，是不会造成贫血的。

献血后，多喝鸡汤能补血吗？

献血后，很多人选择喝鸡汤或排骨汤补身体。但血液的产生与体内蛋白质、叶酸、铁的含量有关系，而鸡汤、排骨汤里油脂太多(脂肪含量高)，叶酸和铁的含量却很少。喝了这些汤，不仅对补血意义不大，反而轻易摄入过多脂肪，导致血脂升高，甚至诱发高血脂、高血压等心脑血管疾病。同样的道理，大鱼大肉地进补也不可取。另外，像蜂王浆、巧克力等都不是补血的良方，不宜过多食用。

献血后需要特别进补吗？

通常献血后并不需特别进补，只要保证正常饮食，不挑食、不偏食即可。因为绝大多数献血者在献血后，其血液中的各种成分都会保持在正常水平内，通过机体调节，很快就会恢复正常。只有体质较弱的人，由于血容量的变化，可能会出现轻微的不适，只需在正常饮食的基础上，注意膳食平衡即可。例如，在补充蛋白质时，尽量做到植物蛋白（谷类、豆类、坚果类食物富含）和动物蛋白（来源于肉、蛋、奶等食物）的摄入量保持在1∶1的比例；补铁时，纯瘦肉、动物肝脏等动物性食物中的铁比红枣、紫菜等植物性食物中的铁更容易被人体吸收，可以适量多吃；补充叶酸则应多吃绿叶蔬菜、水果及动物内脏等。

献血会不会被传染上疾病？

不会。国家卫生行政部门对采集血液制定了严格的操作规程和预防交叉感染的制度，并进行严格的检查监督。采血环境采用紫外线照射，喷洒消毒液，动态消毒等方式进行消毒。此外，质量管理部门还定期对献血环境进行抽检，以保证环境的安全可靠。

血站的采血人员均经过严格的专业培训，并且每年都会定期进行经血液传播疾病病原体检测，患有经血液传播疾病或是相关病原体携带者，是不能从事采血工作的。采血时使用的采血针头和血袋都是经过严格灭菌的一次性用品，按照国家要求用后即销毁，不可能重复使用。所以不会因为献血传染疾病。

献血被拒绝是身体不健康吗？

有些人参加无偿献血却因不符合献血的体检标准而被拒绝，引起当事人担心焦虑，其实献血被拒绝并不等于身体不健康。

1.体检：除了重要实质器官病变，癌症及经血传播的传染病和一些慢性病，终生不得献血之外，很多情况都是暂时不能献血（如某些手术、伤寒、痢疾、感冒、肺炎等），通常痊愈后一段时间可以正常献血。

2.化验：转氨酶高于正常值，是献血被拒的常见原因。但转氨酶是一个变化的指标，疲劳、困乏、用药等情况可导致转氨酶升高。经过休息或停止服药，有些人的转氨酶水平能恢复正常。

3.其他输血传染病的检查，医院检验结果与血站检验结果不一致，主要原因是为保证受血者的身体健康，血站执行的血液检查标准比医院疾病诊断标准严格。因此，血站的检验结果不作为疾病诊断的依据，疾病诊断应以医院的检验为准。

如献血体检不合格，不必过于担心，可以抽空去医院进行详细的检查，解除心中疑虑。（李洁）