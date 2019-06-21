助力净化无烟环境 2018年度热播国产影视剧烟草镜头监测结果发布

人民网北京6月21日电 （李轶群）今日，中国控制吸烟协会在京召开了“2018年度热播国产影视剧烟草镜头监测结果新闻发布会”，控烟专家许桂华表示，从2007年至今，无论是电影还是电视剧，有烟草镜头的片数、烟草镜头个数和时长都明显減少，尤其是有烟草镜头的电视剧下降最为明显。

本次监测选择了2018年度热播的前30部电影及30部电视剧，结果显示：30部国产电影中，有烟草镜头的为26部，占86.7%；30部国产电视剧中，有烟草镜头的为10部，占33．3%；在有烟草镜头的电影中发现烟草镜头总个数为319个，平均每部12.3个；烟草镜头总时长为2888秒，平均每部为111.1秒；出现烟草镜头最多的场所是公共场所，其次为工作场所占17%、家庭占16%。在有烟草镜头的电视剧中出现烟草镜头总个数为288个，平均每部为28.8个，总时长为2173秒，平均每部为217.3秒；出现烟草镜头最多的场所是公共场所，其次为家庭占38%、工作场所占16%。

监测结果表示，影片《我不是药神》出现烟草镜头时间最长，电影时长116分钟，出现烟草镜头的总时长达1010秒（16.8分钟），占影片总时长的14.5%，占26部有烟草镜头总时长的34.9%，最长一次达112秒；影片《邪不压正》时长137分钟，发现烟草镜头个数最多，共发现 56个，占26部有烟草镜头总个数的17.5%，平均每2.4分钟出现一次烟草镜头；电视剧《猎毒人》共发现烟草镜头162个，占10部有烟草镜头个数的56%，电视剧总时长2250分钟，有烟草镜头总时长为886.9秒，占10部有烟草镜头总时长的40.8%。

通过2007-2018年连续11年的监测结果对比显示：

1.2018年度有烟草镜头影视片比例：电影为86.7%，电视剧为33.3%，电影高于电视剧，是电视剧的2.6倍；11年间监测结果显示，与2007年度相比，电影有烟镜头数量几无变化；电视剧有烟镜头数量下降56.7%，下降明显，无烟草镜头电视剧数量明显好于电影。

2.2018年度平均每部电影、电视剧中，烟草镜头的个数整体呈下降趋势，2018年较2007年，电影下降47%，电视剧下降82.2%，电视剧中烟草镜头的个数下降幅度明显高于电影。

3.2018年与2007年相比，平均每部电影、电视剧中烟草镜头的时长整体呈下降趋势。其中，电影下降33.9%，电视剧下降82.6%，电视剧烟草镜头时长的下降幅度明显高于电影，电视剧尤为明显，如果按影视剧的总时长计算，电视剧下降幅度更大。

4.公共场所均为电影、电视剧出现烟草镜头第一位的场所，电影为57.7%，电视剧为41%；电影其次为工作场所，为17.5%、家庭，为15.7%；电视剧其次为家庭，为38%、工作场所，为16%。电视剧家庭中出现的烟草镜头较2007年增加7.5%。公共场所仍然是烟草镜头的重灾区；电视剧家庭中的吸烟镜头增多，对青少年的影响应该引起高度重视。

中国控烟协会会长、著名心血管病专家胡大一指出，目前烟草已成为（缺血性心脏病、脑血管疾病、阻塞性肺部疾病、结核、肿瘤、婴幼儿畸形）疾病的主要危险因素。中国慢性疾病的快速上升己经严重影响国人的健康和幸福指数，目前全国有高压病人3.3亿，脑卒中患者1300万，冠心病患者1100万，每年发生心脏猝死、脑卒中260万；每年新发的各类恶性肿瘤患者429万，而且明显呈年轻化趋势。究其原因，除了生活方式、环境、膳食结构不合理之外，烟草烟雾是己被全世界公认的致病因素。中国居民吸烟率下降极其缓慢，这与烟民对烟草危害性的认识不足，戒烟欲望不强、戒烟服务和控烟政策不到位等原因有很大关系，但是也与外界的诱惑与影响有关。如烟草广告、明星名人吸烟等因素，不仅仅是大大抵消了公民对烟草危害的认知，更重要的是明星名人对青少年的诱惑和模仿作用产生的负面影响。

中国控烟协会副会长、教育部体育卫生与艺术教育司原巡视员廖文科呼吁，影视监管部门和影视创作人员进一步担当起社会责任，严格限制电影电视剧吸烟镜头，消除其对青少年尝试吸烟的不良影响。他认为，近几年电影、电视剧中的吸烟镜头已经有所减少，应该给予肯定，但站在健康中国建设的高度，吸烟镜头减少的幅度还远远不够，尤其是电影吸烟镜头仍然较多。影视剧吸烟镜头给青少年尝试吸烟带来的负面影响是显而易见的，在实施健康中国战略的今天，减少影视烟草镜头是影视创作人员的社会责任，应该成为硬指标、硬道理。真诚地希望我们电影电视剧创作人员多为孩子们的健康成长着想，多发挥社会正能量，不要产生负能量，严格控制吸烟镜头。也真诚地希望影视主管部门加大监管力度，加强审查把关，确保《关于严格控制电影、电视剧中吸烟镜头的通知》落到实处。

控烟专家许桂华研究员指出，从2007年至今，连续10年的监测结果比较看，无论是电影还是电视剧，有烟草镜头的片数、烟草镜头个数和时长减少都明显減少了，尤其是有烟草镜头的电视剧下降更为明显，电视剧数量下降了56.7%，时长下降82.6%；有烟草镜头的电影时长下降33.9%。表明这些年在影视界倡导拍摄无烟影视作品产生了效果，表明大多数的影视工作者们重视承担社会责任，也表明了广电总局2009年、2011年发布的《关于严格控制电影、电视剧中吸烟镜头的通知》两个通知产生了效果。她呼吁，为了青少年不再模仿明星们吸烟，为了他们不成为新一代的烟民，为了营造清新的无害的无烟环境，请不要再拍摄有烟草镜头的作品，同时也坚决拒绝为烟草企业做广告或变相广告，以净化荧幕形象。

会上，《致影视界朋友们的公开信》发布，信中呼吁影视界要高度重视烟草对健康的危害，充分认识到影视作品中的烟草镜头对抵消烟草危害的负面作用；拒绝在影视作品中为烟企做烟草广告、促销活动，不要接受任何烟草企业的赞助；不拍摄烟草镜头尤其是未成年人吸烟、买烟的镜头；希望主管部门和行业协会在影视界大力倡导拍摄无烟作品，规范管理影视作品中的吸烟镜头，对于有过多烟草镜头的影视剧作品，取消其参与评优活动资格。