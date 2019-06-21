吃剩菜感染李斯特菌 孕妇痛失腹中“二宝”

34岁的段女士是一位幸福的二胎孕妈。原本一家人都沉浸在迎接小生命的喜悦中，没想到一顿冰箱里的过夜剩菜让她失去了腹中的孩子。而让段女士中招的，正是一种叫李斯特菌的病菌。医生提醒：食物在冰箱里一旦存放时间超过一周的话，李斯特菌繁殖的可能性就很大，所以久藏的食物孕妇千万不要吃。

有了之前怀孕的经验，段女士此次怀二胎显得自如很多，不像其他新手准妈妈那样小心翼翼、谨小慎微，整个孕期，她的身体状况也比较好。6月3日晚上，怀孕28+1周的段女士在家中忽然感到发热、恶心、腹痛，在家人陪同下，来到西电集团医院产科就诊。医生询问情况得知，段女士在一小时前吃了冰箱里存放的过夜剩菜，立即为她进行各项血液检查。经检查，段女士的各项感染指标均明显升高。

次日清晨，产科、感控科、药剂科、消化内科、新生儿科等多个相关科室进行多学科会诊，根据段女士的实际情况，完善血培养，并为段女士更换输液头孢三代抗生素。孕妈临产在即，输入的大量抗生素对腹中的胎儿产生了不可预知的危害，无奈之下，患者及家属要求放弃胎儿，全力救治孕妇。6月4日，段女士分娩出一死胎，产科将胎盘送病检，结果为急性绒毛膜羊膜炎，血培养结果为李斯特菌，经过氨苄西林抗感染治疗，段女士恢复良好，痊愈出院。

西电集团医院产科专家表示，李斯特菌又名单核球增多性李斯特菌，是一种革兰氏阳性、兼性厌氧杆菌，它耐酸耐碱耐低温，主要以食物为传染媒介，是最致命的食源性病原体之一。李斯特菌多在生冷的蔬菜、瓜果、乳制品中生长，甚至在-20℃的冷冻室也能存活一年，因此又被称为“冰箱杀手”。虽然它广泛存在环境中，但普通人感染后的发病率只有几十万分之一，可是对免疫力低的孕妇来说，感染后就可能引起死胎、流产、新生儿败血症等危险。感染早期症状一般不明显，主要是发热、寒战、肌肉痛，少数伴腹痛、恶心、呕吐及腹泻，胃肠道症状可能比发热出现得早，也可能是唯一的表现。部分孕妇感染后的症状与“感冒”类似，所以不容易引起重视。孕妇一旦出现发热、腹泻或感冒症状要及时就诊。

据悉，食物加热到45℃，大概7分钟就可以杀死李斯特菌。但在日常生活中，要遵循“食品安全五要点”，即生熟分开、保持清洁、烧熟煮透、安全温度、安全原料。也就是说，冰箱要定期清理并做清洁，冰箱食物存放时间不超过1周，孕期不吃久存冰箱的食物，不吃生冷食物，不喝未经巴氏消毒和彻底煮开的生奶，不吃冷奶酪，不吃未经彻底加热的冷餐肉、火腿、卤肉等熟食，不生吃水产品。

记者 张黎娜