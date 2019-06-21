牙齿正畸后有刺嘴现象应尽快就医
牙科护士“牙套妹”提醒复诊要及时
近日，记者在长沙市口腔医院采访时发现，该院牙科护士杨恬娇作为临床护理人员，也变成了“牙套妹”。牙科护士戴上牙套，对普通正畸者来说有哪些可传授的常识呢？
据杨恬娇介绍，首先，要检查牙套有无不适。医生装好牙套后，请务必自行检查一下托槽的位置，如果发现有刺嘴的情况，应尽快告知医生处理，但用舌头舔抹感觉到磨牙处弓丝的尾部尖钩，不属刺嘴的范畴。
肿痛、酸软的感觉，一般来说会持续3至7天，如果疼痛感非常强烈，并伴有牙龈红肿（上火除外）的情况，建议尽快联系主诊医师并做调整。
饮食上，正畸者在刚戴牙套的适应期，最好吃些半流质或易吞服的食物，如粥、蛋羹、燕麦、面条等；食物方面的选择主要是不需要费劲去咀嚼，从而减轻牙齿的不舒服感。恢复日常饮食后，请不要食用韧性太大及黏牙的食物（如牛皮糖、糯米糍等），以免清洁不到位；也不要吃太硬的食物（如排骨、坚果）等，以免引起托槽的脱落，影响治疗效果，延长治疗时间。
此外，戴上牙套之后，只要吃过东西，就要及时清洁口腔。牙刷的选择可以是正畸牙刷、细软毛牙刷，可减少对牙肉的刺激；刷牙时可伴随牙间刷/间隙刷一同使用，以针对大的牙刷无法清洁的位置清洁；还可视情况选择正畸牙线、漱口水、冲牙器等清洁工具。
此外，复诊一定要及时，让医生根据矫正的进度和恢复情况进行具体调整，并给出相应建议。(记者 杨蔚然 通讯员 刘芳)
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