神经递质或导致男女行为差异

东京大学、埼玉医科大学等组成的研究小组，通过研究秀丽隐杆线虫发现，神经递质多巴胺会因性别不同而导致迥异的行为结果。

行为分析显示，雄虫的运动量远超雌雄同体虫，这与雄虫需要四处游动不断找寻交配伴侣的实际情况相符，而雌雄同体虫没这必要。然而，不能正常产生多巴胺的变异雄虫运动量会骤减，变异雌雄同体虫则运动量增加，二者之间运动量的性别差异变小。这说明，多巴胺对运动量的影响具有性别差异。

多巴胺作为重要的神经递质，在哺乳类动物中与情感、动机、运动、药物成瘾等都息息相关。研究成果有望促进对大脑机能性别差异的阐明。

（本栏目稿件来源：日本科学技术振兴机构 整编：本报驻日本记者 陈超）