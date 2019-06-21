河北省玉田县启动“心健康公益行动”

近日，心健康公益行动计划暨“溶·会贯通”全国巡讲项目在河北省玉田县正式启动。

玉田县卫健局副局长张伟军，唐山市工人医院心内四科主任张春来，唐山市人民医院心内科主任宋巧凤，玉田县中医医院副院长侯学寨以及来自基层乡镇卫生院院长和医务工作者参与了本次会议。

会议现场

本次会议宗旨是主要针对急性心肌梗死高发病率、高死亡率的特点，对基层医护人员准确掌握该疾病的诊断治疗，使患者在最短的时间内得到高效救治，更好地服务百姓。

张伟军表示，希望此次全国巡讲项目，把国内的领先诊疗水平带到带到玉田，使ST段抬高型急性心肌梗死规范化溶栓治疗在玉田县基层得到推广落地，从而带动基层心血管治疗和胸痛中心建设水平的整体提升。同时，希望通过培训，让基层医护人员进一步掌握急性心肌梗死的诊断和治疗，令患者在最短的时间内得到救治，缩短院前急救时间、提高对急性心肌梗死的救治能力，造福玉田县人民群众，实现“大病不出县”。

心健康公益大使授牌仪式

侯学寨被授予“心健康公益大使”，15家乡镇卫生院被授予玉田县急性心梗救治项目基层区域救治网络合作单位。

在会议培训环节中，唐山市工人医院心内四科主任张春来、唐山市人民医院心内科主任宋巧凤、玉田县中医医院心内科主任周海峰就急性心梗的救治带来了精彩的分享。