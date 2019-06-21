整天抱着，伤婴儿脊柱
西北妇女儿童医院（陕西省妇幼保健院）骨科负责人、主任医师 姜 海
孩子是父母的心头肉，整天抱着是一些新生儿家长容易犯的错误。刚出生的宝宝每天需要很长的睡眠时间，久抱影响睡眠不说，不恰当的抱姿还会造成脊柱侧弯，对稚嫩的身体造成伤害。在出生12个月内的宝宝脊柱发育的各个阶段，家长应该注意小心呵护。
3月龄前，宝宝骨骼过于柔软，脊柱生理弯曲还未出现，大人长时间抱着可能会伤到其脊柱，造成侧弯。加上新生儿颈部肌肉力量不足以支撑头部的重量，因此即使偶尔的哄宝宝或抱其吃奶，也不能随意乱抱。建议采用横抱的姿势：家长左手臂弯曲，让宝宝的头枕在其臂弯里，右手托住宝宝的背和臀部，右胳臂与身子夹住其双腿，同时托住宝宝整个下肢。
3~6月龄，宝宝颈部肌肉力量增强，可以独立地抬头，脊柱的第一个生理弯曲颈椎前凸就出现了，这时可以采用竖抱的姿势。竖抱时，让宝宝贴于胸前，眼睛高于肩膀，一定要护住头颈部。不恰当的竖抱会影响宝宝的脊柱发育，抱宝宝不宜笔直地竖抱，竖抱时间不要过长，一般2分钟左右就可以了。
6月龄后，宝宝能够坐了，这时脊柱的第二个生理弯曲腰椎的后凸就出现了。人躺着时，脊柱承载约相当于体重25%的压力；坐着时，脊柱承载150%的压力；坐着身体前倾时，脊柱承载体重250%的压力。因此，小宝宝不能坐太长时间，坐一会儿需要适当让宝宝平躺休息一下。
12月龄左右，宝宝能扶站或站立时，第三个生理弯曲腰椎的前凸就出现了。但宝宝下肢肌肉的力量以及脊柱、下肢骨骼的强度还不能完全支撑身体，长时间的站立会影响下肢和脊柱骨骼的发育。有的家长喜欢在半岁左右或更早的时间就让宝宝在家长的腿上站立，这样的方式不正确。锻炼宝宝站立和行走应循序渐进，不可激进。▲
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