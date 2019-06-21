很多父母发现孩子有咳嗽的“苗头”，就立刻给娃吃止咳药，甚至去医院打针，发起“全面攻势”。事实上，这种“打压疾病的方式”对孩子来说未必好。

孩子呼吸系统发育还不成熟，娇弱的肺部容易被寒凉或污浊的空气侵袭，诱发咳嗽。同时，多数孩子由于不懂得将痰液咳出，也不会擤鼻涕，所以这些浓稠的痰液会堵塞呼吸通道，导致孩子的咳嗽长时间不见好转。

咳嗽是一种人体清除呼吸道内分泌物或异物的反射动作，是一种自我保护机制。马上止咳，等于变相地压制了孩子的抵抗能力，会让身体变得更虚弱。同时若控制不得当，孩子体内的有害物质不能排出体外，反而会导致分泌物滞留，让呼吸通道变得更加不顺畅。

临床上，引起孩子咳嗽的常见原因有过敏、感冒或肺炎等，吃止咳药只能缓解症状，并不能治疗病因。如过敏引起的咳嗽，要用抗过敏药；肺炎引起的咳嗽，要用抗生素；感冒引起的咳嗽，若不严重，尤其是有痰的咳嗽，多数不需用药，因为咳嗽能帮我们清除体内的分泌物。

因此，一般的咳嗽不需要去医院，家长也应慎用止咳药，可采取四个方法应对：1.保持正确睡姿。平躺入睡，鼻腔内的分泌物可能会回流到喉部，引起剧烈咳嗽。可以给孩子垫上一个稍微高点的枕头，让他侧睡，这样有利于顺畅呼吸。2.润肺。家长可适当给孩子多吃润肺的食物，如银耳、百合、雪梨、柚子等。3.排出阻塞物。当孩子咳嗽时，可用生理盐水帮其清洁鼻腔，教他们将痰液咳出。4.多喝温水。温水可以较好地降低气管水肿或充血现象，降低咳嗽频率。还能稀释痰液浓度，让其尽快排出体外。如果咳嗽持续周期超过两周、呼吸时肺部有呼噜声、嗓子疼或出现高烧时，家长应及时带孩子就医。