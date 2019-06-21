常见病症的自我药疗——腹泻

一日内排便超过３次，或粪便中脂肪成分增多，或带有未消化的食物、黏液、脓血者称为腹泻。腹泻分为急、慢性两种类型，超过２个月者属于慢性腹泻。急性腹泻多见于肠道感染、食物中毒、出血性坏死性肠炎、急性局限性肠炎、肠型紫癜等。慢性腹泻可见于消化道疾病，如肠道感染、肠道非感染性疾病、肠道肿瘤、胃部疾病、胰腺疾病和肝胆疾病，以及全身性疾病，如内分泌及代谢障碍疾病、其他系统疾病、药物不良反应和神经功能紊乱。集体食堂就餐人员成批发病且症状相同常为食物中毒、流行性腹泻或传染病的流行。

临床表现

急性腹泻起病急骤，病程较短；慢性腹泻起病缓慢。小肠炎性腹泻，腹泻后腹痛多不缓解；结肠炎性腹泻，腹泻后腹痛多可缓解。

在粪便的性状上各种腹泻也表现不尽相同：粪便呈稀薄水样且量多，为分泌性腹泻；脓血便或黏液便可见于感染性腹泻、炎症性肠病等；暗红色果酱样便见于阿米巴痢疾；血水或洗肉水样便见于嗜盐菌性食物中毒和急性出血坏死性肠炎；黄水样便见于沙门菌属或金黄色葡萄球菌性食物中毒；米泔水样便见于霍乱或副霍乱；脂肪泻和白色陶土样便，见于胆道梗阻；黄绿色混有奶瓣便见于儿童消化不良。动力性腹泻时多为水样便，伴有粪便的颗粒，下泻急促，同时腹部有肠鸣音、腹痛剧烈。

药物治疗

《国家非处方药目录》所收载止泻药的活性成分和制剂有：药用炭、鞣酸蛋白、盐酸小檗碱(黄连素)、口服补液盐、乳酸菌素、双歧三联活菌制剂、地衣芽孢杆菌活菌制剂、复方嗜酸乳杆菌片、复合乳酸菌胶囊、口服双歧杆菌活菌制剂等。

非处方药

对痢疾志贺菌、大肠埃希菌感染的轻度急性腹泻应首选小檗碱(黄连素)，口服，成人一次0.1g~0.4g；儿童，1岁以下一次0.05g，1~3岁一次0.05g~0.1g，4~6岁一次0.1g~0.15g，7~9岁一次0.15g~0.2g，10~12岁一次0.2g~0.25g，12岁以上一次0.3g，一日3次。口服药用炭或鞣酸蛋白，前者吸附肠道内气体、细菌和毒素；后者可减轻炎症，保护肠道黏膜。药用炭，成人一次1g~3g，儿童一次0.3g~0.6g，一日３次，餐前服用。鞣酸蛋白，成人一次1g~2g，一日3次；儿童，1岁以下一次0.125g~0.2g，2~7岁一次0.2g~0.5g，一日3次，空腹服用。

因胰腺功能不全所致消化不良性腹泻应服用胰酶，对摄食脂肪过多者可服用胰酶和碳酸氢钠，对摄食蛋白质过多而致消化不良者宜服胃蛋白酶，对同时伴腹胀者可选用乳酶生或二甲硅油。

因化学刺激引起的腹泻，可供选用的有双八面体蒙脱石散，可覆盖消化道，与黏膜蛋白结合后增强黏液屏障，防止酸、病毒、细菌、毒素对消化道黏膜的侵害，口服成人一次1袋(首剂加倍)，一日3次；儿童，1岁以下一日１袋，分２次给予，1~2岁一次１袋，一日1~2次，2岁以上一次1袋，一日2~3次。对激惹性腹泻，应注意腹部保暖，控制饮食(少食生冷、油腻、辛辣食物)，同时口服乳酶生或微生态制剂。

肠道菌群失调性腹泻，可补充微生态制剂，正常人体肠道内有400~500种菌群共同生长，相互依赖和制约。许多有益的细菌(益生菌) 可制约致病菌的生长繁殖，减少肠内毒素的生成，维持肠道正常菌群的平衡；同时也能促进人体对营养物质的吸收。例如双歧杆菌通过与肠黏膜上皮细胞作用而结合，与其他厌氧菌一起占据肠黏膜表面，形成一道生物屏障，阻止致病菌的侵入；复方嗜酸乳杆菌片(乳杆菌) 含嗜酸乳杆菌，在肠内可抑制腐败菌的生长，防止肠内蛋白质的发酵，减少腹胀和止泻。双歧三联活菌胶囊含有双歧杆菌、乳酸杆菌和肠球菌，在肠内补充正常的生理细菌，维持肠道正常菌群的平衡，达到止泻的目的。

处方药

对细菌感染的急性腹泻可选服吡哌酸、左氧氟沙星、环丙沙星。病毒性腹泻应用抗生素或微生态制剂基本无效，可选用抗病毒药，如阿昔洛韦、泛昔洛韦。对腹痛较重者或反复呕吐性腹泻者腹痛剧烈时可服山莨菪碱片，一次5mg，一日3次或痛时服用。非感染性的急、慢性腹泻，抗动力药可缓解急性腹泻症状，首选洛哌丁胺，其可以抑制肠蠕动，延长肠内容物的滞留时间，抑制大便失禁和便急，减少排便次数，增加大便的稠度。

用药注意事项

由于腹泻是由多种不同病因所致，所以在应用止泻药治疗的同时，实施对因治疗不可忽视。由于胃肠液中钾离子浓度较高，腹泻常可致钾离子过量丢失，低血钾可影响到心脏功能， 故需特别注意补充钾盐。长期或剧烈腹泻时，体内水、电解质的代谢发生紊乱，常见的为脱水症和钠、钾代谢的紊乱，严重者可危及生命。因此，在针对病因治疗的同时，还应及时补充水和电解质，以调整机体内环境的不平衡状态。腹泻时由于大量排出水分，可使全身血容量下降，血液黏稠度增加，导致血流缓慢，使脑血液循环恶化，诱发脑动脉闭塞、脑血流不足、脑梗死，也应给予关注。

【摘编自《药学综合知识与技能（第七版·2019）》 中国医药科技出版社出版】