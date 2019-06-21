用LED灯要防蓝光伤眼
姚春滟
近期，法国国家食品、环境及劳动卫生署发布声明称，LED灯发射的蓝光会损伤视网膜，增加黄斑变性风险，甚至导致失明。很多人不禁担心，LED灯还能用吗？
波长为380~500纳米范围的可见光，可被视网膜感知为蓝色，称为蓝光。市场上大多数LED灯具通过芯片发出蓝光，激发黄色的荧光粉，来调和成白光，因此蓝光问题尤其突出。除了灯具，可以发出蓝光的光源还有很多，浴霸、平板显示器、LED霓虹灯、荧光灯、液晶显示器、平板电脑、大屏手机等都有背景光源，强大的电子流激发的光源中含有异常高能的短波蓝光。过量的蓝光辐射可引起视网膜细胞氧化应激反应，造成不可逆的光化学损害，加剧黄斑区细胞损伤，这就是我们通常说的“蓝光危害”。世界卫生组织爱眼协会曾公布数据，全球每年超过3万人因蓝光辐射失明。中华医学会眼科学分会也有数据显示，在中国4.2亿网民中，63. 5%的网民因蓝光、辐射有视力下降、白内障、失明等不同程度的眼疾，且儿童更容易受到这种干扰。
目前，正规的LED灯，光源峰值基本都在450~470纳米范围内，常规光环境照度一般不会超过600勒克斯（光照强度单位），并且灯具都会在LED光源外进行结构封装，因此，大多数正规厂商生产的LED灯具不会对视网膜造成损伤。按照国内蓝光安全标准，0类（无危险）和1类（低危险）产品都是可以使用的，婴幼儿等特殊人群宜使用0类产品。选购LED灯应认准正规厂家产品，选择偏黄色的柔和暖色光，室内照明灯的色温不要超过4000开尔文（K）。在家使用时，要压低灯罩，确保书本或桌面光线适宜，同时遮住光源避免眩光；开台灯时，最好把其他灯光也打开，使室内光线相对协调。
虽然正规LED灯是安全的，但有几类人群在生活中要防蓝光伤害：1.糖尿病患者大多有视网膜病变，承受光损伤的阈值大大下降，蓝光对其视力影响较大。2.婴幼儿及少年儿童眼睛未发育完全，蓝光更容易作用于视网膜，加之婴幼儿仰卧在床常常直视LED灯，无法对蓝光进行过滤，因此受影响较大。3.夜间驾驶较多者、有眼部手术病史者、电子产品重度使用者（每天超过10个小时）。4.生活中很多药物是有光敏性的，如阿司匹林、水杨酸钠、四环素、扑尔敏、口服避孕药等，服用后光损伤可能更明显。▲
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