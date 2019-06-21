老待空调房，更要防螨虫

东南大学附属中大医院皮肤科博士 董正邦

夏天，特别是梅雨天，是螨虫繁殖旺盛的季节。螨虫是一种微小的生物，只有通过显微镜才能看到，在日常生活中无处不在。它们不仅容易导致皮肤过敏，也是过敏性哮喘、咳嗽、过敏性鼻炎等疾病的罪魁祸首。

有几类人群极易被螨虫侵袭，应做好防螨除螨的措施。1.经常在空调房间中工作的人。若空调过滤器没有按时清洗，就容易滋生螨虫。2.儿童、老人。这两类人群免疫力低下，抵抗力没有成人强，对螨虫及其分泌物比较敏感。尤其是孩子若不注意卫生，很容易染上螨虫。3.户外活动比较多的人。公园里、绿化带中的一些植物叶子上都有螨虫寄生，户外活动多的人在游玩时，就有可能沾染螨虫。

螨虫喜欢寄居在床垫、地毯、枕垫、坐垫、凉席中，换季时最好及时除螨。需注意，很多人认为开水能烫死螨虫，其实，只有浸泡在开水中半小时以上，除螨效果才明显，很多家庭并不具备这个条件。另外，螨虫很“聪明”，会躲避到不那么热的背阳面，所以靠晒太阳的方式来除螨也收效甚微。除螨用除螨机、吸尘器效果最好，其强大的吸力能把寄居在深层次的螨虫吸走。▲