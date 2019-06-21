广东省名中医、广东省中医院耳鼻喉科主任 李云英 □张君丽

中医认为，“咽为肝之使”，“使”即使唤、奉命出使的意思，也就是说咽喉奉肝之命，行肝之令，若情志所伤，肝气郁结，循经上逆结于咽喉，这时，就会出现咽异物感之症。如果日常生活中经常有咳不出、咽不下的“咽有异物”的感觉，就要调调肝了。

中医将“咽部异物感”称为“梅核气”，其对应的西医疾病是咽喉神经官能症，属于咽喉神经功能障碍性疾病，亦称“咽异感症”。临床上泛指除疼痛外的各种咽部或咽喉部的异常感觉，如咽异物感、胀塞感、黏着感等，空咽时明显，饮水进食时症状反而不明显或消失，但咽喉检查却无器质性病变。临床工作中发现，此病女性患者多于男性，且患者大多数都是40~50岁的中年人。

通俗地讲，梅核气的形成可归结为两点：一为“气”，一为“痰”，主要是由于情志抑郁、气机不利以致肝脾失调，气血津液运行失常，导致痰气互结于咽喉而为病。梅核气的形成往往和情绪有关，在生气、着急时症状就会加重，而且部分患者会伴有焦虑、抑郁。故治疗上采用柴胡疏肝散、逍遥丸等疏肝理气、散结解郁；如若病久或是反复发作者，多伴有痰气互结或痰瘀互结，这时采用半夏厚朴汤加减治疗，收效显著。

这里再给大家推荐一个日常养护方——五花茶。取合欢花、厚朴花、佛手花、绿萼梅、菊花各2克，用沸水冲泡代茶饮。

提醒大家，由于本病病因复杂，治疗上应配合心理治疗，注重生活调养，疾病发作期间少食辛辣油炸之物，戒烟酒；舒畅情志，减轻心理负担。需要注意的是，“梅核气”需要与“慢性咽炎”进行区分，因为慢性咽炎患者也会出现咽异物感。慢性咽炎是咽部黏膜、黏膜下及淋巴组织的慢性炎症，临床上以咽喉干燥，痒痛不适，咽内异物感或干咳少痰为特征，病程长，易反复发作。不少患者常因慢性咽炎长期不愈，精神压力过大而加重咽异物感，此时，患者既有梅核气典型症状（异物感因情绪变化而变化），又有慢性咽炎的症状（咽干、咽痒、异物感）。出现这种情况，就不能单纯的认为是“梅核气”或者“慢性咽炎”，而是兼而有之。治疗上应在医生指导下辨证进行。▲