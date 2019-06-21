家有小猫小狗，给家庭带来的不只是温馨欢乐，也有助于改善主人的血压和心理健康。但养宠物也有弊端，美国东田纳西州立大学的一项新研究发现，宠物粪便可能会给主人肠道菌群造成不良影响，进而引发肠易激综合征。

肠易激综合征是一种持续或间歇发作的肠道功能紊乱疾病，以腹痛、腹胀、大便性状改变为临床表现。该病尚无确切病因，饮食、压力、炎症和肠道菌群变化都可能引起。研究人员分析了2883个病例数据，发现宠物主人患肠易激综合征的概率是不养宠物人士的1.26倍，其原因被归结为宠物粪便处理环节不够卫生。

研究人员指出，养宠物的人清理宠物粪便等垃圾所花的时间每年累计达到48小时以上。宠物粪便中存在大量细菌，主人清理时不可避免会接触到细菌。此外，宠物的皮毛碎屑和身上的灰尘中，容易滋生虱子、跳蚤等寄生虫，也有可能扰乱主人的肠道菌群，构成健康威胁。肠道健康关乎人体免疫系统、新陈代谢、心理情绪等各个方面，因此专家呼吁，养宠物一定要注意卫生。▲ （陈 颖）