新妈妈腰痛或因盆骨错位

医学指导/南方医科大学第三附属医院康复科主任刘刚

“我今天做了骨盆调整，咔嚓两声，复位了，感觉腰断了似的。之前盆骨感觉是一边高一边低，而且两条腿也并不直，现在感觉舒服多了。”育儿群里一位妈妈对骨盆复位的神器描述“吓坏”了妈友们，有人赶紧相劝：不靠谱的“黑保健”别乱试！

骨盆复位是“黑保健”吗？南方医科大学第三附属医院康复科主任刘刚解释说，针对女性产后盆骨问题的康复，规范的康复治疗领域是有复位的治疗，用于帮助一些有盆骨倾斜、骶髂关节错位、盆骨旋移、耻骨痛、腰痛、耻骨分离等问题的产妇解决病痛。在这个过程中，会有徒手的复位手法，但不太可能一次到位。需要提醒的是，这不是普通的“康体保健”项目，建议谨慎选择专业的医疗康复机构接受服务。

骨盆真的会“错位”吗？

刘刚说，“骨盆错位”这种民间的通俗说法，在康复医学上可能包括双侧骶髂关节、腰椎和骶椎的连接部位、耻骨等不同部位的连接错位。分娩、坐姿不正确等因素都可能导致盆骨周围肌肉力量下降，出现盆骨前倾、后倾，各个连接部位出现错位的情况。

特别是女性怀孕时，身体开始分泌可以使韧带松弛的多肽类激素，使关节变得更有张力，包裹关节的关节囊更加松弛，以便于分娩。生产完成后，新妈妈盆腔内的组织不会很快恢复到孕前状态，子宫也未能完全复位，在这一段时间内，连接骨盆的韧带松弛，松弛变宽的盆骨也还未复原（正常情况下大概产后两个月内复原）。

在这种情况下，很多产妇在月子里活动较少，总是躺或坐在床上休养，期间，喂奶、换尿布、抱孩子、为孩子洗澡等动作如果姿势不良，各种因素叠加就很容易导致产后盆骨乃至全身骨骼结构出现各种问题。

体形走样、腰骶部疼痛、肩背痛、步行困难、内脏和子宫下垂、尿频、小便失禁、盆骨左右不平、长短腿……很多女性产后多少都有这样的困惑，其中大部分与全身关节韧带松弛有关，建议尽快就医。

有人认为身体上的这些不适可能是月子病，也有人觉得产后腰痛只是生产过程中使用麻醉的副作用，没有办法治疗，只能忍受。刘刚说，其实这些问题通过正规治疗是可以得到缓解和治愈的。

“咔嚓”一声表示复位了？

徒手复位时听到“咔嚓”一声是怎么回事？

刘刚解释说，医生在用手法矫正的过程当中，通过外力的作用，让不在正常位置上的骨头回到相对正常的位置上，是有可能出现响声的。响声的来源可以是骨头之间的摩擦撞击，也可以是一些细小的关节肌肉丝连，甚至有时候组织内的气体释放也会有轻微声音。但是这个声音一定不会很大， “像骨头断了”如果不是夸张的描述，那就是不正常的了。因为其实关节的移动性非常小，专业医生在分析病因后，在特定体位下使用的规范的手法进行复位操作是相对安全的。但骨盆复位是有一定治疗风险的，建议需要做治疗的产妇一定到正规医院就诊。

需要提醒的是，复位并不像关节脱臼一样可以一步到位。一般都需要四到七次的循序渐进调整。因为盆骨关节都是微动的关键，并不像颈腰椎关节的活动范围那么大，所以也无法一步调整到位。而且调整骨盆错位的时候，还要配合肌肉力量锻炼，姿势矫正和相关的理疗，完成调整后也会有一些放松性的治疗和功能锻炼等。有耻骨联合分离的，可能要配合佩戴骨盆带；有骨盆前倾后倾的，要加强腹部肌肉、大腿后群肌肉等肌肉群的练习；有的肌肉过于紧张，还要加强拉伸。

生娃几年还能“复位”吗？

据介绍，盆骨复位治疗在产后不久已经可以实施。医生会给产妇做姿势评估、关节活动度评估、特殊试验以及拍X片，判断盆骨是否对称、关节间隙有多大。耻骨分离超过1cm、盆骨关节活动不顺畅、盆骨有移位、盆骨疼痛等，都需要进行正规治疗。

有一些保健机构可能会对所有生了孩子的女性都推荐骨盆复位。但刘刚说，其实对于已经生育超过三四年的女性，关节已经变得更加僵硬、致密，做骨盆复位的效果可能不会很理想。

如何预防产后盆骨问题？

过度肥胖会增加盆骨负担，对产后身型的恢复也有影响，特别是孕期体重增加较多者，产后应注意饮食习惯，多运动，在提供宝宝足够营养的同时注重身形的管理。产后大约6周后，妈妈们可以根据自身的情况来酌情考虑减肥计划，产后2个月后可以循序减重，逐步通过运动，改善饮食结构来进行控制。

产后注意保持正确姿势

为什么不管是顺产还是剖腹产都会有盆骨问题？其实，并不是生产导致盆骨出现问题，而是产后各种不良姿势导致的盆骨问题，因此，产后保持正确的姿势特别重要。保持正确坐姿，尽量腰部挺直，膝盖自然弯曲，保持双脚着地，不要图抱孩子方便跷二郎腿，二郎腿这个动作会使盆骨和髋关节长期受压，产后很容易导致盆骨歪斜。卧床时也要注意睡姿，尽量选择软硬适度的床垫，保证身体曲线与床垫完全嵌合，太软或太硬的床垫都容易引起盆骨歪斜。（周洁莹）