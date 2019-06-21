推行“共享病历”需保护好患者隐私
王桂霞
19日，北京市卫生健康委主任雷海潮透露，本市医疗机构电子病历有望实现互联互通。本市医疗机构在促进信息互联互通方面有了实质性的进步，现在全市16个区在区域内的医疗机构信息均能互联互通，下一步会把16个区的信息，在全市范围内实现联通，这样一来就能够形成一个云平台，通过大数据为老百姓看病就医提供更加良好的优质服务。（6月20日《北京日报》）
随着医疗信息化的持续推进，目前电子病历已经全面普及，各大医疗机构都建立起了完整的医疗信息系统，将患者病况、病史、诊疗结果、治疗方法等，都一一记录在案，各个科室、医护人员都能根据需要和权限调取，非常方便快捷，省了不少事。由于此前每个医院的医疗信息系统自成一体，导致电子病历不能互通互联，患者在更换医院时，就要做重复登记信息、诊断，严重浪费医疗资源和时间。
目前，包括北京在内的许多城市都在采取措施推进“共享病历”，以打通医疗机构和地域之间的信息壁垒，确保电子病历信息畅通无阻，通过云平台实现“共享病历”。如此，让医生可以跨医院、跨地域调取患者信息，减少无谓的重复登记、检查、诊疗手续，提高看病效率。在病历信息共享后，患者也省心不少，一张医保卡就能通行，减少重复流程，降低看病费用，以减轻老百姓的医疗负担。
需要看到的是，“共享病历”的信息数据调阅很方便，但对患者来讲，也存在着信息安全隐忧，如果医疗机构没有妥善保管好，就会造成患者信息泄露，带来很多麻烦。而且，很多大医院拥有丰富的患者诊疗信息数据库，在实施电子病历共享后，就要将患者数据分享给其他医疗机构，意味着存在多个调阅环节，如果信息数据监管不严的话，就可能出现泄露、盗取患者信息的事件。
近年来，很多领域都出现了用户信息数据大规模泄露的事件，动辄就是几十万条，乃至于过千万、上亿条信息数据，给广大用户造成严重的损失，还衍生出电信诈骗、网络欺诈、虚拟财产盗窃等诸多麻烦。医疗领域也是信息泄露的重灾区，比如《法制日报》曾报道一起特大侵犯公民个人信息案，某部委医疗服务信息系统遭“黑客”入侵，超过7亿条公民信息遭泄露，8000余万条公民信息被贩卖。
据信息安全专家介绍，从历史类似事件来看，很多医疗系统涉及数据泄露的漏洞多属于低级漏洞，如弱口令、SQL注入、命令执行等，容易遭到来自外部的攻击，还有存在信息数据管理不严，内部工作人员贩卖泄露数据等问题。由此可见，在“共享病历”普及之后，可能遭到攻击、泄露的管道就更多了，对于患者信息数据的保管，更加需要高度重视，应提高云平台和医疗机构信息系统的防御能力，建立最严格的信息安保措施，对违规操作施以重罚。
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