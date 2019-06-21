肠癌手术不留切口 减少术后并发症

结直肠癌是我国常见的消化道肿瘤，据中国癌症中心最新数据显示，肠癌已经跃居国内第三高发肿瘤，传统的肠癌手术需开腹，切口长达15厘米，即使是经腹腔镜也需在腹部留下约5厘米切口，如果是微创腹腔镜，可以在腹部打四个一厘米以内小洞进行手术。更进一步，新的肠癌微创手术方式，可以在条件比较好的患者身上采取经人体自然腔道进入和出去的办法，做到完全没有一个切口。这些癌症手术方式的创新，有助于减少术后并发症的发生，对一部分患者的保肛有一定帮助。

案例：30岁女患者术后六天出院

日前，中山大学附属第六医院结直肠肛门外科汪建平教授、康亮教授团队整合结直肠微创外科三大领先技术——经肛直肠癌根治术、经自然腔道取标本技术和全腔镜下体内吻合技术，正式成立广州首个结直肠癌无切口病房。

“很多时候癌症患者总询问什么是无切口，什么是新的手术方式，我们直接开一个专门病房，这样患者之间可以交流，也可以更好理解肠癌手术的医学前沿新技术。”康亮介绍。

来自江西的周女士，30岁，因肠镜发现直肠癌(距肛缘6cm)来院就诊，经评估后排除远处转移。康亮教授团队根据患者病情采用“经肛腔镜下直肠癌根治术+经自然腔道取出术”。由于手术口从肛门进入，取出的肿瘤也从肛门出，所以患者腹部没有任何创口，手术后6天便可出院了。

汪建平介绍，该手术方式与传统的腹腔手术方式相比，手术彻底性和根治范围相同，在腔镜下完成了肠道切除及规范化淋巴清扫的同时完成重建，并将肿瘤经肛门完整取出，免去了腹部手术切口，降低了手术创伤及并发症的发生，促进患者术后生理及心理的快速康复。如今，这些肠癌新术式已经在广州的多所医院铺开了。

对比：过去动辄15厘米的刀口已改变

传统的肠癌开腹手术切口长达15cm左右，就算是经腹腔镜大肠癌根治手术仍需要在腹部切5~6cm的切口，以便取出肿瘤标本和完成吻合。

以往传统的腹腔镜手术，尽管是微创手术，但仍在腹壁留有伤口，不仅影响美观，术后还可能出现切口感染、疼痛，切口疝及切口下肠粘连甚至术后肠梗阻等并发症，对患者心理和生理上均有较大影响。专家介绍，如今肠癌无切口手术方式，糅合了经肛直肠癌根治术、经自然腔道取标本技术和全腔镜下体内吻合技术，对患者手术创伤进一步减少，可以理解为“微创中的微创”。

专家解释，目前肠癌手术的创新主要从切组织、取组织、接肠道三个步骤入手，经肛直肠癌根治术可以做到从肛门这一个自然腔进入进行手术，这样可以避免在腹部切一刀或者打几个小孔；经自然腔道取标本技术可以做到切除后的手术标本从肛门取出，避免以往从腹腔中取出，减少手术创伤；全腔镜下体内吻合技术主要是肠道缝合方面的创新，“以往切除有问题肠道后，断开的两根肠要拉出体外缝合，现在可以做到在体内缝合了。”

并非人人适合 需看具体情况

周女士这样的无切口手术，现在已经成为该院结直肠肛门外科的常规手术，不过，并非每一个患者都适合。

康亮介绍，对于直径少于5厘米的肿瘤，可以考虑从肛门取出，过大的肿瘤取出会有难度。对于从肛门进入切除肿瘤的术式，不一定适用中高位的肠癌患者。不能经自然腔进入手术的患者，也可以考虑在腹部打四个5毫米至1厘米的小孔实施微创腹腔手术切除病变部分，再看是否适合经过肛门取出手术标本，具体适合哪种新的微创方式，要根据患者情况综合判断。

据介绍，这种通过人体的“自然腔道”来进行的手术，利用特殊的医疗装置和腔镜技术，所有手术操作从肛门里面进行，无需腹腔镜辅助，完全经肛门进行手术时腹部没有任何创伤。（记者梁超仪 通讯员简文杨、李饶尧）