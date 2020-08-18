割双眼皮的风险 心里得有数

近日，“高考生暑期扎堆割双眼皮 接诊量是平日4倍”的新闻登上了微博热搜榜。 每个人都有对美的追求，不过技术再成熟的手术也都是有风险的，且对后期手术的预期太高，还会产生心理负担。

今天，外科整形医生就来给大家梳理一下，割双眼皮手术你需要做的“功课”。

手术成功率高 也要选择靠谱医院

割双眼皮仅仅属于微整形的一种，且现在随着科学技术的进步，割双眼皮的技术也越来越先进，大大减少了因为医师技术不娴熟和治疗器械不先进等其他外在因素的问题，所以成功率通常很高。

该手术虽然是一项操作起来比较简单，风险比较小的手术，但是其成功率还取决于手术者的技术问题。如果爱美人士对整形机构的选择太过于大意，可能会导致术中或者术后出现问题，从而影响手术的成功率。

另外，在进行双眼皮手术时，需要综合受术者的年龄、性格、面部特点等因素综合考虑手术方案，这样才可以保证割双眼皮之后的效果。但是有的医师没有好的技术和优秀的审美观点，术中没有把握好双眼皮的形状，导致做出的双眼皮不符合脸形，求美者就会认为手术失败，要求重新修复。因此，为保证割双眼皮手术的成功率，建议求美者选择正规的医疗机构、专业的整形医生进行手术。

三眼皮 大小眼 潜在风险你有底吗

双眼皮手术虽然是目前比较成熟的美容整形手术，其安全性很高，但不可避免会出现一些并发症。其主要包括双眼皮不对称、弧度不理想，如双眼皮一宽一窄，或是一眼正常一眼异常。这是由于双侧剥离、去除组织等有差别，缝合有差别所造成。其次，术后还可能会出现睁眼费力或伴有上睑下垂，有沉着不适感。如果未按自然弧度设计的双眼皮线，去除组织不均匀而出现皱褶或呈“三眼皮”，也可因为缝合不恰当，如未按自然走向进行缝合、错位缝合、过紧或过松等而造成“三眼皮”。

同时，如果患者术后护理不当或者医生术中操作不规范，伤口发生感染，可能导致切口疤痕增生。若手术去除皮下组织缝合粗糙，则会导致疤痕明显、睑板前臃肿。

此外，大部分爱美人士术后1-2个星期都会出现双眼闭合不全的情况，这是正常现象。但术后1个月后仍出现双眼闭合不全、迎风流泪的情况，则证明手术出现问题，需要及时复诊处理。

双眼皮没割好 可做修复但有难度

双眼皮手术有一定的失败率，常见失败的双眼皮手术情况包括切口缘不整齐对合不良、设计不当、设计线过宽、过窄、过长、过短而造成的双侧不对称，双眼皮外形与五官不协调或双眼皮线消失等，手术失败以后可以根据手术以后主要的问题进行双眼皮修复术，具体如下：

1.如果是因为双眼皮过宽，可以在切口下切除一条皮肤，使双眼皮变窄；

2.如果是双眼皮过窄，也可以在切口上再稍微做切口，使双眼皮增宽；

3.如果是去掉的脂肪太多，可能会释放出眶隔的脂肪或者做脂肪移植，填充眶区的凹陷。

另外还有一些情况，比如双眼皮不对称，可以根据不对称的情况做不同的修复。其修复时间最好要等到第一次手术以后三个月后再修复，因为三个月后瘢痕基本都已松解，修复时相对较容易，术后瘢痕也不会太明显。但是修复手术一般难度较大，修复的成功率要比第一次手术成功率低，费用也会相应增加，所以患者应慎重进行第一次手术。

文/朱浩（密云妇幼保健院）

这八种情况 预示割双眼皮失败

双眼皮手术是现在非常流行的一种整形手术，其能让人们的眼睛变得非常美丽。但是双眼皮手术也有一定的风险，稍不注意就会导致手术失败。双眼皮手术失败的表现主要有以下八种：

术后留疤 这种情况的发生与手术操作不当以及手术过程粗暴有很大的关系。此外，如果在手术后出现了伤口感染的情况，也会增加手术瘢痕的发生率；

双眼皮消失 如果采用双眼皮埋线手术的方式来做双眼皮，手术之后就可能会因为缝线松脱而出现双眼皮消失的情况；

眼睛闭合不全 其主要是因为对眼部解剖结构了解不彻底，在手术过程中出现组织以及脂肪切除过多所致；

下眼睑外翻 由于医生的临床经验不足或技术不够，在手术过程中就会因为过度粗糙而导致眼轮匝肌功能受损而导致该情况出现；

双眼皮过宽 术后3-6个月以后需要重新设计重睑方案，切除多余皮肤和组织，去除前一次手术形成的粘连，最后缝合，形成优美的重睑弧线；

双眼皮过窄 需要待消肿后进行二期手术，切口线上移作新切口，向下剥离使新老切口成为一个整体，再做重睑缝合；

双眼皮不对称 一般需要在术后3-6个月上睑肿胀完全消退后，再次进行重睑失败手术修复；

三眼皮形成 术后3个月内可能因为包扎、缝线、水肿、生硬等原因，出现三眼皮现象，可以局部应用抗瘢痕药，或用牙签辅助划拉、练习睁眼闭眼动作等方法，帮助重睑形成。