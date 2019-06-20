食品产业健康发展大数据交流会在京举行

6月19日，食品产业健康发展大数据交流会（以下简称交流会）在京举行。大会旨在提高食品安全监管效能，推动食品产业健康发展。

此次交流会围绕今年食品安全宣传周的主题，重点研讨了食品、餐饮、健康产业可持续发展，以及相关产业链食品安全监管监控等重大话题，围绕食品产业新技术、新平台、新业态、新发展，探讨互联网大数据时代食品安全治理体系和治理能力现代化，提高食品安全监管效能，推动食品产业健康发展。

国家市场监督管理总局产品质量安全监督管理司一级巡视员嵇超表示，依据“预防为主、风险管理、全程控制、社会共治”的监管理念，国家监管部门加大改革力度，强化监管措施，努力规范食品相关产品生产经营活动，积极促进保障食品安全。具体措施主要包含强化监督抽查、狠抓风险监测、全面推进告知承诺改革、积极组织开展全国食品相关产品监督检查行动等。

国家市场监督管理总局食品生产安全监督管理司稽查专员毕玉安就推进“互联网+食品”监管平台建设，进一步完善数据库，提出如下几点要求：第一，加快互联网+食品安全体系建设，实施“智慧监管”；第二，整合各级监管数据，建立数据库群和数据连接池；第三，推进“互联网+食品”监管，严格落实生产经营者的主体责任；第四，人人参与食品安全，形成共治共享食品安全治理体系。

世界中餐业联合会会长杨柳在演讲中，分享了以欧盟多个国家为代表的大数据在食品安全领域的国际经验。 杨柳表示，大数据是海量数据集，具有容量大、类型多、存取速度快、应用价值高等特征，运用大数据推动经济发展、完善社会治理、提升政府服务和监管能力是全球趋势。

广电计量食品检测研究所所长、研究员级高级工程师曹小彦在演讲中表示，目前，在食品安全领域引入大数据技术，不仅与国家战略方针相契合，同时还有丰富的行业实践经验作为现实基础，第三方检测机构应该与行业各界合力构建食品安全大数据平台，共同守护好人民群众“舌尖上的安全”。

美团点评集团公共事务负责人王威详细介绍了大数据如何服务于政府食品安全监管工作，其着重讲解了美团的智慧监管“天眼系统”，让现场观众了解了该系统是如何通过与互联网平台开展线上线下合作共治的。

本次大会上，食品安全”大数据可视化融平台”暨食品安全“自律推进联盟”正式启动。

据悉，食品安全大数据可视化融平台将基本覆盖各类餐饮、食品、健康企业，推进企业、单位食品安全信息公开和食品加工操作过程可视化、智能化、融合化发展，以融合科技的力量推动食品安全进步。

同时，平台将依托大数据进行精准分析，增强食品安全管理框架的透明度，运用大数据提升生产监管效能，助力食品安全监管链的“可视化”发展，形成开放共享共建共治的局面，让人民群众餐饮、食品消费更安全、更放心、更满意。业内专家表示，近年来，党和国家对食品安全空前重视，人民群众对食品安全的需求也日益增长，“食品安全自律推进联盟”希望有良知的企业和企业家联合起来，共同担负起维护国人食品安全需求的使命。

360公司集团副总裁、IOT总裁李文智表示，智能硬件的发展，带来网络数据的更多入口，从而极大增强了人的能力。比如摄像机，可以让人们远程随时随地查看就是增强人眼的能力。再用AI帮助人们进行图像识别，代替人们随时监察。用云端计算能力，通过大数据进行更精准的比对。对餐厅评星级以及定期生成外卖餐厅食品安全综合报告，多方位解决外卖食品安全问题。（李凌宇）