阳光倍爱朱宝民：掌下见功夫 用双手呵护孩子健康

人民网北京6月20日电（董童）作为中华文明的杰出代表，中医药在我国几千年的历史长河发展中贡献突出。近年来，随着我国中医药事业快速发展，小儿推拿作为一种绿色、安全的自然疗法，受到了越来越多家长的青睐。

“小儿推拿作为中华传统医学的一部分，一直在民间流传，是施术者用双手触及小儿肢体的某些部位和穴位，根据症状的不同采取不同的手法操作以求达到疏通经络、调和气血、促进机体的自然抗病能力的防病治病方法。由于小儿的生理特点决定了机体易于感触，对于良性的刺激传导迅速，反应灵敏，小儿推拿可让孩子增强自身免疫力提高自愈力，是一种很好的治疗和调理方式。” 北京阳光倍爱中医研究院院长朱宝民如是说。

“弃”西从“中” 专心从事小儿推拿

“其实我一开始从事的是西医，而且擅长儿科，每年接诊大量的孩子。但经过长期的临床观察发现，每次给孩子打针吃药病好后，过上一段时间，这些孩子还会再次来到医院。”朱宝民介绍，在20年从医经历中，亲眼目睹了我国儿童青少年体质持续下滑的问题。

他表示：“虽然目前西医是主流医学，但西医西药存在一定副作用是众所周知的，特别是抗生素、抗病毒药和激素等。比如说用药后出现腹痛腹泻便秘，恶心厌食，肝肾损害，还有的出现过敏反应，当然产生耐药性也是常事。很多孩子病治好了，身体垮了，面黄肌瘦，并不能达到最佳的治疗效果。”

“而且，我发现反复用药并不能解决孩子们的健康问题。孩子每次打针吃药后，不但会出现副作用还有恐惧、哭闹等状况，这非常影响孩子的身心健康。所以我就一直在思索寻觅，有没有一种治疗方法让孩子既不痛苦也乐于接受，还能达到一定的治疗效果。机缘巧合，我认识了中医名师马红旗先生，十分感谢恩师将我带劲了儿推的大门。”简单的言语中，可以感受到朱宝民院长对儿童健康和儿推事业的深切情怀。

“在学习时，有一次碰到一个两岁多的小朋友来问诊，他由一般咳嗽发展成为肺炎，住了十天的院。痊愈出院后，虽然经过休养，但身体恢复得并不好。让我印象最深的是，孩子妈妈抱他来推拿时，他趴在妈妈肩上连抬头的力气都没有，而且脸色蜡黄，明显是中医讲的气血两虚症况，通过切脉等诊断后，我对他进行了推拿调理。”经过一段时间的推拿调理后，孩子活蹦乱跳的样子坚定了朱宝民用小儿推拿提升孩子体质的信念。

谈到自己的小儿推拿优势，朱宝民介绍，“我的推拿强调‘取穴不在多而在于精，操作不在时长力重，而在于术’，通过多年来拜访多位名师，在传承本流派学术特点的基础上汲取了众家之长，形成了一套‘辩证准，手法快’的大道至简、道法自然的辩证和手法体系。而且操作时间比较短，一般一个孩子的推拿时间在五分钟左右，而且效果比较好。”

推拿需分辨门店资质 用事实让家长认可

近年来，小儿推拿逐渐得到了家长们的认可，市场异常“火热”，大街小巷随处可见小儿推拿门店。针对这一现象，朱宝民认为，小儿推拿因上手容易，入门门槛较低，单就技术上看可以说是良莠不齐，从而导致了很多乱象。他建议家长带孩子去推拿时，要看从业人员是否有医学背景，或者是否有相关的执业资质以及从业时间等方面条件。另外还要从推拿效果考察，比如孩子推拿几次后是否有所改善。

“小儿推拿易学难精。毕竟给孩子进行普通的揉捏，他也会感受到舒服，就像西方的婴幼儿抚触。但当孩子真正有症状时，就需要有一定的中医学功底了。”朱宝民强调。同时，他还呼吁国家出台相应的资质证书，以便于小儿推拿的推广。

因为操作时间短，在调理过程中，会不会也有家长认为朱宝民的推拿不正规？对此他表示，确实有这种情况出现。不过，通过他的耐心解释和孩子调理后的反应，家长们也就放心了。

“孩子来我这就诊，首先通过望闻问切，如看孩子的精神状态、脸色、舌相、大小便、饮食、睡眠等情况，询问家长或孩子有哪些症状表现后再进行推拿。比如前两天的一名小儿患者,他来就诊时下眼睑和结膜都充血发红。经过五分钟推拿后，下眼睑颜色明显变淡，这种显性效果就可以证明推拿是有效的。在推拿的同时，我带领学员们进行分析，孩子的下眼睑红是因胃经有火，通过推拿调理，胃经通畅了，火就下去了。”朱宝民解释说，“有的孩子经过一段时间推拿后，会经常主动提出要求来推拿，因为感觉很舒服。同时小儿推拿是要根据症候确定治疗周期的，不是简单几次就能解决问题。”

而且，朱宝民在为患者推拿时也向家长再三强调，小儿推拿虽然对于脾胃和呼吸系统的一些症状较为有效，但也不能直接治病。“小儿推拿是通过刺激穴位经络激发气血的循行，气血通畅后五脏六腑的功能就正常了。这是在增强孩子的身体素质，帮助身体抵抗疾病。推拿的孩子最好在12岁以下，因为这个年龄段以下的孩子经络敏感度高。”

授人以渔传播育儿经 致力提升孩子体质

在十几年的儿推生涯中，朱宝民认为，推拿只能起辅助作用，要想真正达到增强孩子体质，还需要进一步改变家长的育儿观念。“所以我总结出了一套《育儿五字格言》。”朱宝民表示，为孩子进行推拿的同时，也会为家长灌输这套“育儿经”，让家长走出日常生活中照顾孩子的误区。

“若要小儿安，三分饥与寒；吃饭君臣使，穿衣三二一；童子不裘裳，冻冻卫气强；饮食讲卫生，过之犹不及……”朗朗上口的育儿经和“圆理论”少儿推拿不仅在几年间发展了几千名会员，也让更多家长成为小儿推拿学员，加入了学习推广小儿推拿的队伍。

“在朱老师这进行学习之前，也学习过其他老师的小儿推拿，结果在我孩子六个月幼儿急疹时推错了。”一位陈姓学员讲述了师从朱宝民的经历，“通过另一种方法推拿，本应三到五天结束病程，但到了第七天，孩子烧退了疹子没发出来。后来通过服药疹子发出来，用了一个月的时间。听到朱老师的授课内容后，被他的高水平深深吸引，就来跟着他学习。孩子八个月的时候又发烧，用了他的方法，两天就好了。”据该学员介绍，“在讲课时，朱老师将圆运动的形式和推拿方法进行结合。告诉我们人体如同一个车轮，某个地方卡住了就会出现一些症状‘转不起来了’，他就是以这个思想进行小儿推拿的。”

“在刚学两个星期时，小区里一个一岁半的孩子，长期发烧了一个月，37度多。家长让我尝试一下推拿有没有效果，我刚给孩子推完一只手，孩子就开始大哭，我还以为给推坏了。结果两天后接到了家长的致谢电话。因为之前爷爷奶奶不让孩子哭，他没有一个发泄的途径，推拿时把气发出来了，病也就好了。”该学员表示。

另一位刘姓学员认为，在授课时朱宝民的观点和思路特别清晰，层次感很强，能让学员快速掌握。“家里老人溺爱孩子，连续四五天偷偷给孩子吃冷饮，我回到家后看到孩子睡觉打呼噜而且嘴里有白沫。就按照老师教的思路去处理，第二天打呼的声音基本就没有了，这个效果让我很吃惊。虽然现在我已经持有合格证书了，从业也没问题，但通过跟朱老师学习，发现还有很大的空间需要提升，还要继续学习。”

为家长正骨 提醒身体损耗勿过“度”

在儿推的从业过程中，朱宝民发现许多家长都被颈肩腰腿痛折磨，为了缓解病痛花了很多冤枉钱，跑了很多冤枉路，但治疗效果并不好，有时还会出现风险。所以，他就用自己掌握的宫廷无痛正骨术为家长做调理服务，解决了问题，赢得了良好的口碑。

朱宝民介绍：“无痛正骨术遵循‘筋柔骨正，气血自流’的原理，‘以己之力正己之骨’，是借助患者自己自然活动的力和呼吸的力，完成整个操作过程，手法用的是寸劲儿巧力，不需要用蛮力强搬硬拉。”在介绍正骨术时，他进一步指出，“无痛也不是说一点疼痛感都没有，相对来说是在患者的承受范围之内。”

“为家长做无痛正骨，也是纯属偶然才开始的。目前并没有对外大力宣传，因为阳光倍爱创立之初的定位是‘专注少儿健康’，所以大多数还是针对带孩子来做推拿的家长。”朱宝民表示，一次在为孩子做推拿时，这名孩子的家长提起自己颈椎不好，尝试过很多治疗方法但效果不佳，于是他就为该家长做了正骨调理。短短几分钟的手法，家长觉得很舒服，而且确实不疼，在场的家长一下就传开了。

“在调理颈椎时，我会用手顺着经脉往下捋，同时会让患者慢慢旋转头部。在转的过程中，如果产生了疼痛感，患者自然也就不转了。这个痛点正好就是骨头复位的点，可以说是顺势利导。正骨术主要针对的是颈肩腰腿膝等外科症状，一般治疗几次就可改善，没有严格的疗程。”朱宝民在讲述正骨的过程时强调，“其实，正骨不是正的骨头，而是筋。在我国自古就有‘筋柔骨正’的说法。骨头与骨头连接依靠的是筋，当筋出现问题时，骨头才会不正。因为人体是一个平衡体，7块颈椎、12块胸椎和5块腰椎在骶骨上串成一串，是靠骨头两边的肌肉筋膜把骨头绑在一起，维持稳定性。例如腰椎间盘突出、腰椎滑脱、颈椎生理曲度变直等等情况，大部分都是筋出了问题，是脊椎周围筋的拉力失衡。”

朱宝民提醒患者，颈腰椎病病因有很多，一定要注意保护，如长期伏案后要进行肩颈腰椎的放松。如果不注意保护，就会形成积累性损伤。“万事都有一个‘度’，我们的身体如果总是过度使用，日积月累就会造成损害。等到发病之后再去治疗，就得不偿失了。还有许多年轻人喜欢贪凉，对着空调吹，这对颈腰椎也不好。寒气在中医叫‘邪’，寒邪在身体中累积到一定的程度，同样会对身体造成损伤。最后就是要合理缓解生活、工作上的压力，因为压力会造成气机不畅，中医叫‘气滞血瘀’。当气血流通慢了，人就会产生疼痛、胸闷、眩晕等不适症状。所以对身体的损耗，一定不能过度。”