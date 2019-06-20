河北省新乐市启动“心健康公益行动”
为进一步探索符合石家庄县域医院心血管专业交流模式，培养心血管专业人才，让县域心血管事业提档升级，日前由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团共同发起的“心健康公益行动计划”活动在河北省新乐市正式启动。
70余位来自河北省各地区的县市医院代表、心血管专家及相关科室负责人出席。
会议现场
会上，石家庄心血管县域联盟成立并发布了石家庄心血管病县域联盟图标，由新乐市卫健局副局长强书杞和河北省人民医院刘惠良揭牌。
揭牌仪式
新乐市卫健局副局长强书杞表示，希望各位业内精英能以心血管联盟平台为契机，提升县域医院的综合能力，推动本地医疗卫生事业更好更快发展。新乐市医院院长王清江希望通过本次学术交流，进一步增进石家庄市县域心血管专业发展。会议中，多名专家就胸痛中心建设经验和病例分享为主要内容进行了精彩的分享。
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