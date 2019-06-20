震区未现次生环境事件
6月19日从生态环境部获悉，四川省宜宾市长宁县发生6.0级地震后，生态环境部立即启动应急响应，目前未发生次生突发环境事件。
生态环境部相关负责人介绍，目前，四川省生态环境厅已迅速指导当地生态环境部门开展环境安全隐患排查工作。宜宾市生态环境局已对全市10个县区的工业园区、饮用水水源地、垃圾填埋场、城镇污水处理厂，以及兴文县、珙县、筠连县的页岩气开采平台及输气管线等环境重点目标进行了排查，未发现有次生突发环境事件发生。西南核与辐射安全监督站会同四川省生态环境厅对周边核设施、放射源进行了安全排查，未发现异常。
生态环境部要求四川省生态环境厅做好风险排查和应急准备工作，重点抓好饮用水水源地、污水处理厂和涉危企业等风险源，切实防范地震灾害次生的突发环境事件。(记者张磊)
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