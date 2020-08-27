银川出新规 为互联网诊疗服务设“安全阀”

新华社讯 （记者任玮）记者从宁夏银川市卫生健康委获悉，银川市将于9月1日起施行《银川市互联网诊疗服务规范（试行）》（以下简称规范），此新规明确了互联网诊疗服务的底线和红线，对互联网医院和医师行为规范等提出明确要求，并对互联网诊疗的病案、用药、数据安全管理等进行了严谨规定，以此进一步规范互联网诊疗行为，保障互联网诊疗质量与安全。

规范首先明确，互联网医院应通过人脸识别等人体特征识别技术，加强医师管理，确保医师本人接诊。多名医师以团队形式提供诊疗服务的，医师助手、护士等人不得以医师名义从事诊疗行为。

规范还强调了技术手段的适度使用，比如，明确提出不得用人工智能等技术完全代替医师进行问诊、书写病历、开具处方等诊疗行为；不得通过技术手段生成虚拟问诊过程后以医师名义开具处方，不得全部通过技术手段以药师名义虚假审核处方等。

同时，规范着重强调了线上线下一致原则，明确线上诊疗流程必须和线下保持一致，应遵循先问诊、书写医疗文书，后做出处置意见的流程，严禁先购药后补方。医师通过互联网获取的信息和线下面诊获取的信息相同，并足以支撑做出和线下面诊相同的诊断和处置意见时，才能继续诊疗行为。否则，医师应立即终止互联网诊疗，并建议患者到线下医疗机构面诊。

此外，银川市明确提出，互联网医院不得将医师的任何收入与其所开具处方的药品金额挂钩，不得以药品利润诱导医生的处方行为，不得给医生任何积分或活动等形式的变相回扣。