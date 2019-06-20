北京医疗机构电子病历有望互联互通

昨天，在市政府办公厅、市政协提案委员会、市政务服务局联合主办的“市民对话一把手 提案办理面对面”直播访谈节目上，市卫生健康委主任雷海潮透露，医耗联动改革启动5天以来，本市医疗机构门诊的平均费用稍微有所下降，住院方面的平均费用也有所下降；另外，本市医疗机构电子病历有望实现互联互通。

医用耗材费用5天降12%

6月15日零时，涉及全市近3700家医院的医耗联动综合改革在北京市同步全面推开。

雷海潮表示，本次改革决定取消医用耗材加成，通过取消药品耗材加成费用、降低部分检验费用，就是让开药、使用支架和导管等医用耗材不再给医疗机构带来额外利益。废除这样的补偿机制，有利于推动合理使用化验和医用耗材，规范医务人员服务行为，减少浪费，激励医务人员不断提高医疗技术，促进医疗机构由资源消耗规模扩张型向内涵质量效率型发展方式转变。在新的改革形势下，医疗机构不再依靠售卖药品和耗材取得收入、弥补成本，更多要靠改善服务、提高效率和控制成本等方式来追求内涵式发展。

就医耗联动综合改革来说，根据最初的方案测算，改革后北京市医疗费用总量基本平衡，具体病种会有升有降。对患者个体而言，不同疾病患者费用有降有升。比如使用高值耗材较多的病种，费用可能会下降；以技术劳务治疗项目为主的病种，费用可能会有所增加。

“从改革这几天情况看，应该说结果好于预期。”雷海潮表示，到现在5天以来的初步数据显示：本市医疗机构门诊的平均费用稍微有所下降，住院方面的平均费用也有所下降，没有出现上升的情况，尤其是这次取消医用耗材加成，耗材的占比明显下降，医用耗材的费用下降了12%，耗材在整个医疗机构中的收入占比下降了2个百分点。“这些都是初步的改革成效，未来还需要继续努力，进一步监测、评估。”

基层医疗机构诊疗量再增9%

分级诊疗是市医疗卫生领域的重要工作之一。雷海潮介绍，从2017年开始推行医药分开综合改革以来，北京已呈现出分级诊疗的良好局面，大医院人满为患的战时状态有所缓解。这两年多来，三级医院的诊疗工作量下降了7%至8%，二级医院的诊疗工作量基本持平，社区卫生服务机构的诊疗工作量增长近30%，这说明越来越多的群众到身边的社区卫生医疗机构就诊，也更加信任社区医生。“从医耗联动综合改革这几天来的情况看，本市社区医疗机构在原来诊疗量增长近30%的基础上，又增长了9%。这表明，改革正沿着分级诊疗的方向在深化和推进。”

当前本市基层医疗卫生服务网底建设基本完成，15-30分钟社区卫生服务圈已经形成。据统计，本市基层医疗机构数量已从2013年的9716个增加到2018年的10560个。现已实现每个街道和乡镇建立一所社区卫生服务中心或乡镇卫生院。

建立电子病历共享平台

雷海潮说，原来手写医嘱的情况，现在医疗机构已经非常少见了，取而代之的是电子健康档案和电子病历。

雷海潮还透露，本市医疗机构在促进信息互联互通方面有了实质性的进步，现在全市16个区在区域内的医疗机构信息均能互联互通，下一步会把16个区的信息，在全市范围内实现联通。目前本市建立了电子病历共享平台一期工程，并有30所三级医院已经接入平台，二期工程将联通更多三级医院及16个区的社区卫生服务机构，这样一来就能够形成一个云平台，通过大数据为老百姓看病就医提供更加良好的优质服务。

记者了解到，本市正在积极建设完善北京市基层医疗与公共卫生信息系统，打通基层卫生机构与电子病历、区域平台及相关纵向业务系统的互联互通，完成后可以满足当前基本医疗、基本公共卫生、家庭医生签约服务、分级诊疗、日常监管与考核等业务以及“互联网+医疗健康”便民惠民措施等需求。（记者 刘欢）