屠呦呦团队成员廖福龙：青蒿素研究推动中国传统医药走向世界

“抗疟疾药物青蒿素在世界各疟疾疫区的有效应用，推动中国传统医药走向世界，使得中国医药得到更多认可。”诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦团队成员、中国中医科学院研究员廖福龙19日在广西河池市罗城仫佬族自治县表示。

6月17日至19日，由《北欧时报》主办的首届中瑞(伏犀山)乡村文学音乐和健康论坛在罗城举办。廖福龙参会并与来自北欧和中国的参会代表分享中国传统医药文化，助推中医药“走出去”。

上世纪90年代，廖福龙开始配合屠呦呦探索青蒿素对于心血管等方面的可能影响，从此与青蒿素“结缘”。廖福龙称，每年世界上有30至40亿的人有可能患疟疾，2015年，他曾陪同屠呦呦到瑞典领取诺贝尔生理学或医学奖，这让他终身难忘。

接受中新社记者采访时，廖福龙表示，屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖后，促进中医药进入快速发展期，中医药在国际上也彰显更大的影响力。给廖福龙带来最直观的感受是，近年来中国政府管理部门对中医药研究的支持力度加大，世界各地医药学者也逐步对中医药表现出更多的兴趣和认同。

中国中医科学院近期透露，由廖福龙等专家撰写的青蒿素等传统中医药科研论著，有望首次纳入即将再版的国际权威医学教科书《牛津医学教科书(第六版)》。这或将成为中医文化“走出去”的重要实践成果。

据廖福龙介绍，《牛津医学教科书(第六版)》题为“传统医药的典范——中医药”的章节已完成定稿，分为“什么是传统医药”“青蒿素等中药发现史、作用机理和临床应用”“中医药整体观与辨证论治”和“传统医药应便廉可及”四大部分，有望于今年下半年再版。其表示，选取青蒿素等已纳入西方药典并源于中医药的有效成分为代表例子，会更容易让国际医学界认同中医药。

在廖福龙看来，长期以来西方医学界认为中医药是古老的经验医学，虽然在历史上有用，但却很不科学。在屠哟哟获奖后，外界对中医药的看法有了新的认识。也是在此背景下，作为西医权威的牛津医学教科书(第六版)才考虑收录“传统医药的典范—中医药”这一章节。

廖福龙十分乐见中医药“走出去”，认为作为世界传统医药的代表，中医药历史悠久，拥有完整的医学体系，在中国既有丰富临床经验，也有越来越多的科学诠释。他希望中医药文化走向世界，服务于世界民众，让更多民众受益并分享中医药的博大精深。

过去20年间，青蒿素联合疗法在全球疟疾流行地区广泛使用。据世卫组织统计，青蒿素已挽救数百万人的生命，每年治疗患者上亿人。屠呦呦及其团队于近期提出应对“青蒿素抗药性”难题的切实可行的治疗方案，并在“青蒿素治疗红斑狼疮等适应症”等方面取得新进展。

谈及共事数十年的屠呦呦，廖福龙称，她是一个认真、执着、务实的科学研究者。廖福龙表示，屠呦呦一辈子坚持青蒿素研究，并落到实处。在屠呦呦的感召下，77岁的廖福龙也仍然坚守在青蒿素研究阵线。他希望团队能够进一步揭示青蒿素的奥秘，为人类健康作出新贡献。（作者 林馨）