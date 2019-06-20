“中国疫苗冰箱”造福沿线儿童

在位于埃塞俄比亚中部的提力提·戈比村，一间由木架支起的茅草房，一个简陋的文件柜，一套长桌椅，组成了当地居民的免疫接种站。每年有超过2700人在这里进行疫苗接种。

接种站里最显眼的，是由联合国儿童基金会、世界卫生组织、全球疫苗联盟等资助的海尔太阳能疫苗冰箱。通过太阳能确保疫苗冰箱持续正常运行，让疫苗存储安全性大大提升，也让越来越多的埃塞俄比亚儿童接种疫苗成为现实。

公共卫生领域合作，是“一带一路”建设的重要内容。近年来，海尔集团旗下海尔生物医疗致力于提供全球疫苗网服务方案，让中国科技为“一带一路”建设中的医疗卫生领域事业做出贡献。

“实现了冰箱运行跨国监控”

在提力提·戈比接种站，前来给孩子接种疫苗的妈妈挤满了卫生站。村民格蕾丝·特肖梅正抱着刚满周岁的孩子，准备给他接种脊髓灰质炎疫苗，她说，“过去，我们常常要冒着酷暑，抱着孩子走上一天的路程，才能给孩子接种上安全有效的疫苗。现在，有了中国冰箱，在家门口就能接种疫苗。”

疫苗存储对温度有着严格要求，过去，由于时常停电，疫苗的冷藏无法得到保障，让很多埃塞俄比亚儿童失去了及时接种疫苗的机会。

负责疫苗接种的工作人员穆卢内什·赫雷马告诉记者，他们曾尝试过汽油驱动的疫苗冰箱，但容易引发火灾，而且污染还大。

援建埃塞俄比亚的海尔生物医疗工作人员矢志攻克这一难题。

“电力紧张，非洲年日照却长达3000—3500小时。”海尔生物医疗海外疫苗网负责人王广生介绍，海尔太阳能疫苗冰箱通过屋顶的太阳能板供电，完全不需要外接电网，即插即用。疫苗冰箱在43摄氏度的环境温度下断电后，仍能将箱内温度保持在8摄氏度以下长达120小时。

“依托物联网等新技术，我们可以实现24小时的温度监测。在中国也能知道每一台冰箱的运行情况，实现了冰箱运行跨国监控。”王广生说。

目前，海尔生物医疗已与全球疫苗联盟的48个国家建立合作关系，太阳能疫苗冰箱已通过世界卫生组织23项检验，成为联合国儿童基金会长期供应商，进入全球78个国家和地区，累计装机超过12万台。

“我现在是一名‘海尔创客’”

随着援建工作的深入，海尔生物医疗逐渐从产品供应商，转向全天候、全过程、全场景、全生命周期的疫苗网服务方案的提供者，构建起生产、运输、清关、配送、安装、维修等疫苗生态体系。

提力提·戈比卫生免疫部门负责人泰泽鲁·阿迪巴说，她所在单位下辖36个接种点5个接种中心，覆盖12万多人。“海尔太阳能疫苗冰箱不仅帮助解决了存储问题，还提供针对当地用户的物流、维修等定制化服务，既提高了免疫接种覆盖率，也提升了居民的疾病预防意识。”

卡萨是海尔生物医疗在埃塞俄比亚一家服务供应商负责人。这几年，卡萨的公司实现了从负责运输配送，到安装、维修、售后一条龙服务的升级。“我们学习海尔模式，不断完善用户体验，实现自身的快速发展。”

在埃塞俄比亚负责太阳能疫苗冰箱安装工作的森塔尤·格德法说，目前埃塞俄比亚当地有1万多个接种点，已经配送安装了5000多台太阳能疫苗冰箱，帮助500万埃塞俄比亚家庭的孩子接种安全可靠的疫苗。“我现在是一名‘海尔创客’，在为用户配送安装冰箱的同时，我也会普及接种疫苗知识。”森塔尤说。

赛勒姆孤儿学校总经理所罗门·查理告诉记者，从2015年开始，海尔就来到这所学校为学生们提供包括太阳能板安装、电子元件组装、电子产品维修等技能课程，帮助学生们掌握谋生技能。

“要把经验复制到贝宁”

产品输出、全流程服务、技能培训、接种意识普及……海尔生物医疗在“一带一路”沿线国家的创新举措和全流程服务不仅促进了当地公共卫生事业的发展，也推动着不同国家间技术、文化上的交流与合作。

在疫苗安全管理领域，海尔生物医疗推出智慧疫苗接种解决方案，实现精准取苗零差错、问题疫苗秒冻结、追溯接种全过程，推动了疫苗安全管理变革。2018年底，贝宁共和国卫生部免疫领域专家克戈利·兰德里在参观智慧疫苗接种解决方案后表示：“要把经验复制到贝宁。”近期，智慧疫苗接种解决方案也将在乌兹别克斯坦进行落地复制。

在血液安全管理领域，海尔生物医疗推出血库前移模式，通过分布式智能血液存储管理，以即需即取、即取即用的方式大大减少血液审批时间与取用血时间，避免血液浪费。据了解，该模式已荣登哈佛医学院讲堂并获得行业认可。

海尔生物医疗在“一带一路”沿线国家的服务正在全面铺开，国内成熟的血液管理模式、智慧疫苗管理模式等，将逐步复制到“一带一路”沿线国家，全面助力提升沿线国家的公共卫生水平。

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 13 版）