2019中国非公立医疗机构协会康复医学专业委员会学术年会将在长沙开幕

为加强学术交流，促进我国康复医学学科发展，6月21日至23日，以“凝聚社会力量，推动康复发展”为主题的2019中国非公立医疗机构协会康复医学专业委员会学术年会将于长沙开幕。此次年会由中国非公立医疗机构协会康复医学专业委员会主办，湖南湘雅博爱康复医院承办。大会围绕当前康复医学技术热点及其相关产业热门话题展开交流，包括脑卒中、脑外伤、脊髓损伤、骨关节、疼痛、老年病、吞咽、痉挛、盆底康复及儿童疾病康复等的全方位康复医学技术交流，也吸纳了康复医疗机构投资建设管理、康复养老模式研究、康复与保险等投融资机构合作探讨、康复医疗机构质量控制、人才培养、品牌建设、残疾人康复管理、ICF、康复与工伤医保等管理类主题。

南京医科大学第一附属医院康复医学中心主任励建安表示，如今康复医疗已不仅是临床医疗结束之后的延续，在临床治疗的同时，以及疾病的早期阶段，康复介入可以大大减少不必要的功能障碍和残疾发生。尽管目前康复医疗大约只占了1%的医疗体量，但按照约有92%的疾病不能最终治愈的大背景下，康复医疗的比重应该接近临床治疗的比重，其中就有一个非常大的发展空间。社会办康复医疗机构作为医改的开拓者之一，在康复医疗领域做出了很多的创新和有益的探索。