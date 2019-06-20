网售“聪明药”？别吃！ 那是国家严管精神药

“安全无副作用，吃了就能提高成绩……”市面还有这样的灵丹妙药？麻烦各位见到这类“聪明药”就打电话12315进行举报！据市场监管部门透露，此类“聪明药”大都是通过互联网、微信群和QQ群在进行非法销售，市面持有《药品经营许可证》的企业基本不会购进和销售所谓的“聪明药”。实际上，此类“聪明药”属于国家严管的一类精神药物，成瘾性大、副作用强且可能抑制儿童生长发育。

有电商偷偷卖“聪明药”

监管部门介绍，此前发现有商家在某大型电商平台上发布来自瑞士的非处方药“tonoglutaln”的代购信息，宣称其“效果好，且副作用极小”“可在体力和精神状态下降的情况下，提高智力记忆力”等内容。目前，该案涉嫌未取得《药品经营许可证》经营药品，已移交属地市场监管部门调查处理。

据了解，以成都为例，目前当地监管部门已针对销售所谓“聪明药”的违法行为开展了专项检查整治行动，发现舆情线索18起，涉嫌违法案源线索1起，已移交属地进一步调查处理。

有“聪明药”用来治多动症

市场监管部门提醒：所谓网售“聪明药”其实属于国家严管的一类精神药物，主要包括利他林(主要成分哌甲酯)、专注达(主要成分哌甲酯)、阿德拉(主要成分右旋苯丙胺)、莫达非尼和阿莫达非尼等，其中有的用于治疗多动症，有的则用于治疗重型嗜睡症等。“这些药物都被列为严管药，不知道什么原因会通过网络渠道流向市场，这些药物的特性是成瘾性大、副作用强，且可能会抑制青少年儿童的生长发育，所以务必严打其非法交易。”有业内人士表示。（记者涂端玉）