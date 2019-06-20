网售“聪明药”？别吃！ 那是国家严管精神药
“安全无副作用，吃了就能提高成绩……”市面还有这样的灵丹妙药？麻烦各位见到这类“聪明药”就打电话12315进行举报！据市场监管部门透露，此类“聪明药”大都是通过互联网、微信群和QQ群在进行非法销售，市面持有《药品经营许可证》的企业基本不会购进和销售所谓的“聪明药”。实际上，此类“聪明药”属于国家严管的一类精神药物，成瘾性大、副作用强且可能抑制儿童生长发育。
有电商偷偷卖“聪明药”
监管部门介绍，此前发现有商家在某大型电商平台上发布来自瑞士的非处方药“tonoglutaln”的代购信息，宣称其“效果好，且副作用极小”“可在体力和精神状态下降的情况下，提高智力记忆力”等内容。目前，该案涉嫌未取得《药品经营许可证》经营药品，已移交属地市场监管部门调查处理。
据了解，以成都为例，目前当地监管部门已针对销售所谓“聪明药”的违法行为开展了专项检查整治行动，发现舆情线索18起，涉嫌违法案源线索1起，已移交属地进一步调查处理。
有“聪明药”用来治多动症
市场监管部门提醒：所谓网售“聪明药”其实属于国家严管的一类精神药物，主要包括利他林(主要成分哌甲酯)、专注达(主要成分哌甲酯)、阿德拉(主要成分右旋苯丙胺)、莫达非尼和阿莫达非尼等，其中有的用于治疗多动症，有的则用于治疗重型嗜睡症等。“这些药物都被列为严管药，不知道什么原因会通过网络渠道流向市场，这些药物的特性是成瘾性大、副作用强，且可能会抑制青少年儿童的生长发育，所以务必严打其非法交易。”有业内人士表示。（记者涂端玉）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn